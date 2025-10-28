الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تحرم «تمبروولفز» من «إدواردز»

الإصابة تحرم «تمبروولفز» من «إدواردز»
28 أكتوبر 2025 08:40

واشنطن (أ ف ب)
سيغيب نجم مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز، عن الملاعب أسبوعاً على الأقل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بداعي إصابته بشد في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال فوز فريقه على إنديانا بيسرز.
ولعب إدواردز ثلاث دقائق فقط وسجل خمس نقاط فقط ضد بيسرز، في المباراة التي فاز فيها فريقه على أرضه بنتيجة 114-110.
لم يكمل المباراة بسبب الإصابة وأظهر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الاثنين في عيادة مايو مدى الإصابة، حيث سيتم إعادة تقييم حالة إدواردز خلال أسبوع، مما يعني أنه سيغيب عن مباريات مينيسوتا ضد دنفر ناجتس وضد لوس أنجلوس ليكرز وفي مواجهة شارلوت هورنتس.
وسجل إدواردز (24 عاماً) معدلاً مقداره 36 نقطة في أول مباراتين في صفوف فريقه هذا الموسم.
وكان إدوارز الذي شارك 3 مباراة في مباراة كل النجوم، أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بالذهبية الأولمبية في ألعاب باريس صيف عام 2024، كما سجل معدلاً مقداره 27.6 نقطة الموسم الماضي.

