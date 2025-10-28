الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دبي للمحامل الشراعية» فئة 60 قدماً يجتذب النخبة

«دبي للمحامل الشراعية» فئة 60 قدماً يجتذب النخبة
28 أكتوبر 2025 09:48

دبي (الاتحاد)

تأكدت مشاركة نخبة من أقوى الملاك والنواخذة في سباق دبي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2025-2026، في البروفة الأولى لهذه الفئة المرتبطة بسباق القفال التاريخي الذي يمثل ختاماً للموسم.
وفتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب التسجيل عبر موقعه الإلكتروني، حيث يواصل حالياً استكمال طلبات المشاركة وإجراءات اعتماد المحامل الخاصة بالمشاركين، وفق المواصفات الفنية المحددة في تعليمات السباق، التي تم تعميمها عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل مع المشاركين، ويتم فيها مراعاة أعلى معايير الدقة في كافة الجوانب المرتبطة بالسباق، وضمان السلامة وتهيئة أفضل الظروف لتقديم أقوى المستويات التنافسية.
ويُعد سباق دبي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً رابع سباقات الموسم الحالي، بعد سباق فئة 22 قدماً، وجولتي سباق فئة 43 قدماً، ويتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المحامل المشاركة بقيادة أسماء بارزة من النواخذة، الذين يتنافسون للتواجد على منصات التتويج.
ومن المقرر أن يمتد مسار السباق من جزر العالم، على أن تُبحر المحامل في بحر دبي، ليحتضن «دبي هاربر» مراسم التتويج.
وعبّر محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تطلّعه أن نشهد واحداً من أقوى السباقات في ظل المستويات التي ظهر بها النواخذة في السباقات الماضية هذا الموسم، حيث تبدو المنافسة على أشدها ويبدع جميع المشاركين في تسخير خبراتهم وقدراتهم المتميزة في قيادة المحامل الشراعية، مما يجعلنا نتابع كل سباق وسط توقعات مفتوحة حتى خط النهاية قبل معرفة هوية الفائز.
ووجّه حارب، الدعوة لجميع الملاك والنواخذة لاستكمال إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، حيث يسخِّر النادي جميع قدراته لتسهيل وتسريع هذه العمليات، من أجل الحصول على الرقم الخاص بكل محمل وإتمام تفاصيل المالك والنوخذة، ومراجعة بيانات كافة البحارة قبل إجراء الفحص الفني، فيما ثمّن التزام المشاركين بالتعليمات الصادرة للسباقات هذا الموسم، والتي يتم تطبيقها بكل شفافية ودقة بهدف إخراج هذه السباقات بأفضل صورة ممكنة.

المحامل الشراعية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
