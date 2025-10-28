لينارت كارل.. تمديد تلقائي مع بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي، أن لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيمدد عقده تلقائياً لمدة عام واحد في يوم عيد ميلاده الثامن عشر.

وذكر تقرير لشبكة «سكاي» أن كارل، الذي سيتم عامه الـ 18 يوم 22 فبراير المقبل، سيصبح ملتزماً بعقد يمتد حتى عام 2029 على الأقل، مع بايرن ميونيخ.

ووفقاً للتقرير فإن عقده الحالي، الذي يمتد حتى 2028، سيتم تحويله لعقد احترافي مع زيادة في الراتب. ويتوقع ألا يتضمن العقد الجديد أي شرط جزائي، رغم لفت لاعب الوسط الهجومي الأنظار الأسبوع الماضي، عندما سجّل هدفاً رائعاً في المباراة التي فاز فيها بايرن على كلوب بروج برباعية في دوري أبطال أوروبا، كما أضاف هدفاً آخر في المباراة التي فاز فيها الفريق على بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني. ولعب كارل مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم، كما شارك في خمس مباريات كبديل.