الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لينارت كارل.. تمديد تلقائي مع بايرن ميونيخ

لينارت كارل.. تمديد تلقائي مع بايرن ميونيخ
28 أكتوبر 2025 09:52

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
مدرب تشيلسي يعتمد «المداورة» لحماية اللاعبين

ذكر تقرير إعلامي، أن لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيمدد عقده تلقائياً لمدة عام واحد في يوم عيد ميلاده الثامن عشر.
وذكر تقرير لشبكة «سكاي» أن كارل، الذي سيتم عامه الـ 18 يوم 22 فبراير المقبل، سيصبح ملتزماً بعقد يمتد حتى عام 2029 على الأقل، مع بايرن ميونيخ.
ووفقاً للتقرير فإن عقده الحالي، الذي يمتد حتى 2028، سيتم تحويله لعقد احترافي مع زيادة في الراتب. ويتوقع ألا يتضمن العقد الجديد أي شرط جزائي، رغم لفت لاعب الوسط الهجومي الأنظار الأسبوع الماضي، عندما سجّل هدفاً رائعاً في المباراة التي فاز فيها بايرن على كلوب بروج برباعية في دوري أبطال أوروبا، كما أضاف هدفاً آخر في المباراة التي فاز فيها الفريق على بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني. ولعب كارل مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم، كما شارك في خمس مباريات كبديل.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©