الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» يواصل التحدي بالحضور المجتمعي

«أبوظبي للرياضات البحرية» يواصل التحدي بالحضور المجتمعي
28 أكتوبر 2025 10:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ثاني القمزي: وُلدت من جديد على منصة أول تتويج
انطلاق معسكر «الموتوسيرف» في أبوظبي استعداداً لبطولة الإمارات

تواصل رياضة قوارب التنين حضورها المميز على مياه العاصمة أبوظبي، ضمن الأنشطة المجتمعية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث انطلقت هذه الرياضة في عام 2012، لتشكل واحدة من أبرز الرياضات الجماعية البحرية، التي تجمع مختلف الجنسيات والفئات العمرية في أجواء تسودها روح الفريق والتعاون.
وفي إطار "عام المجتمع 2025"، يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنفيذ برامجه وأنشطته المجتمعية، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع من خلال الرياضات البحرية التي تجمع بين اللياقة، والمتعة، والعمل الجماعي، والتنوع الثقافي. وتأتي رياضة قوارب التنين كأحد أبرز النماذج التي تجسد هذه الرؤية المجتمعية، حيث توحّد المشاركين على إيقاع المجداف في لوحة تعبّر عن روح العاصمة النابضة بالحيوية والانفتاح.
ويحتضن كاسر الأمواج في أبوظبي تدريبات منتظمة على مدار العام، بمشاركة واسعة من محبي هذه الرياضة الذين يجتمعون يومياً على حب البحر والتجديف، في مشهد يجسد التناغم والانضباط وروح التحدي.
ويوفر النادي جميع التسهيلات اللازمة لممارسي هذه الرياضة، إلى جانب الدعم اللوجستي الكامل الذي ساهم في استمرارها وتطورها بشكل متواصل.
وأكد عدد من المشاركين أن ممارسة رياضة قوارب التنين أصبحت بالنسبة لهم أسلوب حياة يجمع بين اللياقة البدنية، المتعة، والعمل الجماعي، مشيرين إلى أن الدعم المتواصل من نادي أبوظبي للرياضات البحرية كان له الدور الأكبر في انتشار هذه الرياضة وتحقيقها للنجاح الذي تحظى به اليوم.
وتُعد رياضة قوارب التنين من الرياضات البحرية ذات الطابع الجماعي، حيث يعتمد الأداء فيها على التناغم بين المجدفين بإيقاع صوت الطبول، ما يعكس قيم التعاون والانسجام وروح الفريق الواحد، وهي القيم التي سعى النادي لترسيخها منذ انطلاق الفكرة في عام 2012.
وبعد أكثر من عقد من الزمن، أصبحت قوارب التنين في أبوظبي نموذجاً فريداً لرياضة مجتمعية تنبض بالحياة، وتجمع عشاق البحر من مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة، في مشهد يعكس مكانة العاصمة كوجهة رائدة للرياضات البحرية في المنطقة.
وبفضل رؤية النادي والتزامه بالمسؤولية المجتمعية، أصبحت قوارب التنين أكثر من مجرد رياضة، بل منصة للتقارب الإنساني والتفاعل الثقافي، تسهم في بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
قوارب التجديف
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©