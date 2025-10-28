«أبوظبي للرياضات البحرية» يواصل التحدي بالحضور المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل رياضة قوارب التنين حضورها المميز على مياه العاصمة أبوظبي، ضمن الأنشطة المجتمعية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث انطلقت هذه الرياضة في عام 2012، لتشكل واحدة من أبرز الرياضات الجماعية البحرية، التي تجمع مختلف الجنسيات والفئات العمرية في أجواء تسودها روح الفريق والتعاون.

وفي إطار "عام المجتمع 2025"، يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنفيذ برامجه وأنشطته المجتمعية، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع من خلال الرياضات البحرية التي تجمع بين اللياقة، والمتعة، والعمل الجماعي، والتنوع الثقافي. وتأتي رياضة قوارب التنين كأحد أبرز النماذج التي تجسد هذه الرؤية المجتمعية، حيث توحّد المشاركين على إيقاع المجداف في لوحة تعبّر عن روح العاصمة النابضة بالحيوية والانفتاح.

ويحتضن كاسر الأمواج في أبوظبي تدريبات منتظمة على مدار العام، بمشاركة واسعة من محبي هذه الرياضة الذين يجتمعون يومياً على حب البحر والتجديف، في مشهد يجسد التناغم والانضباط وروح التحدي.

ويوفر النادي جميع التسهيلات اللازمة لممارسي هذه الرياضة، إلى جانب الدعم اللوجستي الكامل الذي ساهم في استمرارها وتطورها بشكل متواصل.

وأكد عدد من المشاركين أن ممارسة رياضة قوارب التنين أصبحت بالنسبة لهم أسلوب حياة يجمع بين اللياقة البدنية، المتعة، والعمل الجماعي، مشيرين إلى أن الدعم المتواصل من نادي أبوظبي للرياضات البحرية كان له الدور الأكبر في انتشار هذه الرياضة وتحقيقها للنجاح الذي تحظى به اليوم.

وتُعد رياضة قوارب التنين من الرياضات البحرية ذات الطابع الجماعي، حيث يعتمد الأداء فيها على التناغم بين المجدفين بإيقاع صوت الطبول، ما يعكس قيم التعاون والانسجام وروح الفريق الواحد، وهي القيم التي سعى النادي لترسيخها منذ انطلاق الفكرة في عام 2012.

وبعد أكثر من عقد من الزمن، أصبحت قوارب التنين في أبوظبي نموذجاً فريداً لرياضة مجتمعية تنبض بالحياة، وتجمع عشاق البحر من مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة، في مشهد يعكس مكانة العاصمة كوجهة رائدة للرياضات البحرية في المنطقة.

وبفضل رؤية النادي والتزامه بالمسؤولية المجتمعية، أصبحت قوارب التنين أكثر من مجرد رياضة، بل منصة للتقارب الإنساني والتفاعل الثقافي، تسهم في بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع.