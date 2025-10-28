الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مذكرة تفاهم بين «الأمن السيبراني» و«أبوظبي الرياضي»

مذكرة تفاهم بين «الأمن السيبراني» و«أبوظبي الرياضي»
28 أكتوبر 2025 11:44


أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبوظبي الرياضي، في جناح مجلس الأمن السيبراني في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون بين الطرفين في إطار تنظيم فعاليات رياضية مجتمعية، تُسهم في نشر الوعي بالأمن السيبراني ضمن بيئة صحية وتفاعلية، والمشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية في هذا المجال.
وقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية تحت إشراف مشترك، بما يعكس التوجهات الوطنية في دعم الرياضة وتعزيز الوعي الرقمي، ويُبرز دور مجلس الأمن السيبراني كشريك توعوي من خلال الهوية البصرية، والمنصات الرقمية، ومواد الحملة الإعلامية للفعالية. كما تشمل المذكرة تضمين محتوى توعوي بالأمن السيبراني في الأنشطة الرياضية المصاحبة، وتبادل الدعم الفني واللوجستي والإعلامي، إلى جانب تقييم الأثر المجتمعي للفعاليات وقياس مستوى الوعي السيبراني بعد تنفيذها من خلال الاستبيانات.
وقد أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي عن أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني عبر الرياضة والأنشطة المجتمعية، ونحن نؤمن بأن دمج التوعية الرقمية ضمن البرامج الرياضية يُسهم في ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع».
من جانبه، قال عارف حمد العواني: «تُجسِّد هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الوطنية التي تعزّز الصحة البدنية والوعي الرقمي في الوقت نفسه، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات رياضية مبتكرة تجمع بين المتعة والفائدة المجتمعية، مع إشراك مختلف شرائح المجتمع في برامج توعوية تعليمية، وصولاً إلى أقصى درجات الوعي بالأمن السيبراني». 
وأكد الطرفان التزامهما بالتعاون المستمر والمثمر لدعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الاجتماعي، ويتماشى مع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للطرفين.

