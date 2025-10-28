رودجرز وسلتيك.. انتهت الرحلة!



جلاسكو (د ب أ)

أعلن نادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم، مساء الاثنين، استقالة بريندان رودجرز من تدريب الفريق. ولم يتم الإعلان عن خليفة المدرب البالغ من العمر 52 عاماً حتى الآن. وفي الوقت الحالي سيتولى مارتين أونيل، مدرب سلتيك السابق، وشون مالوني، لاعب الفريق السابق تدريب الفريق الفائز بـ55 لقباً للدوري بشكل مؤقت.

وكان سلتيك خسر مباراة القمة في الدوري الاسكتلندي أمام هارت أوف ميدلوثيان بنتيجة 1/ 3، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى ثماني نقاط لمصلحة النادي القادم من أدنبرة. كما كان الفريق فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نادي كايرات ألماتي الكازاخي، ما حرمه من عائدات مالية كبيرة.

وكان رودجرز عاد إلى تدريب سلتيك في يوليو 2023، بعد أن تولى المهمة سابقاً بين 2016 و2019، وحقق خلالها لقبين في الدوري إلى جانب بطولة الكأس في فترته الثانية مع الفريق.