الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودجرز وسلتيك.. انتهت الرحلة!

رودجرز وسلتيك.. انتهت الرحلة!
28 أكتوبر 2025 12:10

 
جلاسكو (د ب أ)
أعلن نادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم، مساء الاثنين، استقالة بريندان رودجرز من تدريب الفريق. ولم يتم الإعلان عن خليفة المدرب البالغ من العمر 52 عاماً حتى الآن. وفي الوقت الحالي سيتولى مارتين أونيل، مدرب سلتيك السابق، وشون مالوني، لاعب الفريق السابق تدريب الفريق الفائز بـ55 لقباً للدوري بشكل مؤقت.
وكان سلتيك خسر مباراة القمة في الدوري الاسكتلندي أمام هارت أوف ميدلوثيان بنتيجة 1/ 3، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى ثماني نقاط لمصلحة النادي القادم من أدنبرة. كما كان الفريق فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نادي كايرات ألماتي الكازاخي، ما حرمه من عائدات مالية كبيرة.
وكان رودجرز عاد إلى تدريب سلتيك في يوليو 2023، بعد أن تولى المهمة سابقاً بين 2016 و2019، وحقق خلالها لقبين في الدوري إلى جانب بطولة الكأس في فترته الثانية مع الفريق.

أخبار ذات صلة
مدافع أميركا يغيب 5 أشهر
جماهير سلتيك تحتج على إدارة النادي
سلتيك
الدوري الأسكتلندي
أسكتلندا
بريندان رودجرز
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©