«أبيض الناشئين» يختتم ودياته المونديالية بتعادل جديد أمام بوليفيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين سلسلة مبارياته الودية التحضيرية، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه البوليفي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الاثنين على استاد نادي كلباء بالشارقة، ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.

وسجّل محمد جمال هدف «أبيض الناشئين» في مرمى بوليفيا، ليمنح المنتخب تعادله الثاني في ختام مبارياته الودية قبل المونديال، بعد التعادل الأول بالنتيجة ذاتها أمام منتخب مالي يوم الجمعة الماضية على ملعب نادي الشارقة.

ووفّرت مواجهة بوليفيا تجربة فنية قوية لـ «أبيض الناشئين»، أمام منافس يعود للمشهد العالمي بعد غياب دام 38 عاماً، إثر فوزه التاريخي على الإكوادور 1-0 في تصفيات أميركا الجنوبية التي أُقيمت في كولومبيا، ليحجز مقعده في «مونديال قطر 2025» إلى جانب منتخبات الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، باراجواي، وفنزويلا.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا يوم 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال في 9 نوفمبر المقبل.

وأكد يوسف الزعابي، مدرب حراس مرمى «أبيض الناشئين»، جاهزية المنتخب لخوض التحدي العالمي، مشيداً بالدعم الكبير من اتحاد الكرة، وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لم يألُ جهداً في توفير كل مقومات النجاح، من معسكرات ومباريات ودية وإعداد مثالي قبل النهائيات».

وأضاف: «الوديتان أمام مالي وبوليفيا منحتا الجهاز الفني مؤشرات مهمة قبل المونديال، وثلاثي حراسة المرمى جاسم الحمادي، مبارك البريكي، وسعيد الراشدي، يتمتعون بجاهزية عالية، بعد أن شاركوا سابقاً مع منتخب 2009 في كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر، وحقق خلالها المنتخب المركز الثاني».

وتابع الزعابي: «واصلنا تجهيز الحراس من خلال المشاركة في بطولة ودية بكرواتيا خلال سبتمبر الماضي أمام منتخبات بولندا، وإيطاليا، وأوكرانيا، وظهر جاسم الحمادي وزملاؤه بمستوى مميز يمنحنا الثقة قبل انطلاق البطولة العالمية».

ويستعد «أبيض الناشئين» لتسجيل ظهوره الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، نيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ 16)، والإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).