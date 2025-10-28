أسبوع أبوظبي للتحدي.. منصة عالمية ترسّخ ريادة العاصمة في الرياضة والترفيه

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد «أسبوع أبوظبي للتحدي 2025»، مكانته كأحد أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية على الساحة الدولية، بعدما جمع بين بطولات يو إف سي التاريخية ومنافسات الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج والفعاليات الترفيهية، ليجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين وترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية وجهةً عالميةً للرياضة والترفيه.

شهد الأسبوع، الذي تواصلت فعالياته من 22 إلى 26 أكتوبر، حضوراً جماهيرياً لافتاً ومجموعة متنوعة من الأنشطة، من أبرزها التدريبات المفتوحة لنجوم «يو إف سي» في «ياس مول»، والمؤتمر الصحفي الرسمي في الاتحاد أرينا، وفعالية الوزن الرسمية التي سبقت انطلاق البطولة الرئيسية «UFC 321 أسبينال ضد جان»، بتنظيم دائرة الثقافة السياحة «أبوظبي» و«يو إف سي»، والتي توّجت أسبوعاً مليئاً بالإثارة والفعاليات التفاعلية.

وشكّل الحدث العالمي منصة لعشّاق الفنون القتالية للاستمتاع بعروض استثنائية، حيث شهدت البطولة تتويج البرازيلية ماكنزي ديرن بلقب وزن القشة، لتُصبح أول امرأة تُحرز لقب «يو إف سي» في الشرق الأوسط، فيما انتهى نزال توم أسبينال وسيريل جان على لقب الوزن الثقيل بـ «لا نتيجة»، إثر إصابة عرضية في العين، في أمسية حبست أنفاس الجمهور في الاتحاد أرينا.

كما تواصلت الإثارة مع نزالات قوية أخرى، أبرزها فوز عمر نورمحمدوف على ماريو باوتيستا في وزن البانتام، وتألق المصري حمدي عبدالوهاب بانتصار جماهيري في الوزن الثقيل، فيما حصد كويلان سالكيلد جائزة «أفضل أداء» بفضل ركلة رأسية مذهلة.

وإلى جانب النزالات، جذبت فعاليات الأسبوع اهتمام الجمهور والزوار، من خلال مناطق المشجعين في ياس باي التي أتاحت تجارب تفاعلية مجانية، وورش عمل مستوحاة من عالم يو إف سي، إلى جانب فعالية «باور سلاب» التي جمعت نخبة نجوم اللعبة في مواجهات حماسية بأسلوب فريد، وأمسية «حكايات من الأوكتاغون مع مايكل بيسبينج» التي أضاءت على القصص المُلهمة خلف كواليس الأبطال.

كما تميزت نسخة هذا العام بعودة بطولة «محاريو الإمارات» التي أقيمت في مركز أدنيك، بتنظيم بالمز الرياضية ودعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تُوّج محيي الدين أبوبكر بلقب وزن الذبابة، وآساف شاربوف بلقب وزن الريشة، في أمسية أكدت تطور المواهب الإقليمية وازدهار المشهد القتالي في الدولة.

واختُتم الأسبوع بنجاح لافت عكس حجم الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وجهود مختلف الجهات في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً للأحداث الرياضية الكبرى، ووجهة مفضلة لأبرز نجوم العالم في رياضات القتال المختلطة، لتُرسّخ العاصمة من جديد مكانتها عاصمةً عالمية للفنون القتالية والإلهام الرياضي.