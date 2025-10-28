صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات قائمة «فيفبرو» المثالية لعام 2025



القاهرة (د ب أ)

تواجد النجمان المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا فريقي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن القائمة المرشحة لتشكيلة أفضل 11 لاعباً في العالم لعام 2025، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وانضم صلاح وحكيمي للقائمة التي ضمت 26 لاعباً، ليمثلا اللاعبين العرب في الترشيحات، عطفاً على المستوى المُذهل الذي قدمه كل منهما، سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده. وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، واحتكر معظم جوائز المسابقة العريقة، حيث تُوّج بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.

وتمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بجائزة الهداف مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، بعدما فاز بها للمرة الرابعة. كما نال (الفرعون المصري) جائزة أفضل لاعب بالبطولة، سواء المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي أو من رابطة الكتاب البريطانيين، علماً بأنه تُوج أيضاً بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا، المقدَّمة من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولاً على تلك الجائزة. وكان صلاح قاد منتخب مصر أيضاً لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليعيد (الفراعنة) للمشاركة في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

من جانبه، تُوِّج حكيمي ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع سان جيرمان، الذي حصل معه على ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، وساهم في تأهل ناديه للمباراة النهائية في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة صيف العام الحالي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي: حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/ مانشستر سيتي) خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول/ريال مدريد)، الإسباني باو كوبارسي (برشلونة)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، الفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال).

خط الوسط الوسط: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/نابولي)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد/ميلان)، البرتغالي جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، البرازيلي رافينيا (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني لامين يامال (برشلونة).