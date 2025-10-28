الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
18 لاعباً يمثلون الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

28 أكتوبر 2025 13:37

المنامة (الاتحاد)
أكمل منتخبنا الوطني للجوجيتسو استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تنطلق يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في مملكة البحرين، بمشاركة 18 لاعباً ولاعبة يمثّلون مختلف الفئات والأوزان.

ويطمح أبطال المنتخب إلى تقديم أداء مميز خلال المنافسات، بعد مرحلة تحضيرية مكثفة عكست إصرارهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا الاستحقاق القاري البارز.
وانخرط لاعبو المنتخب في برنامج تدريبي مكثف على مدى الأسابيع الماضية، ركّز على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية وتطوير الخطط القتالية الخاصة بكل وزن وفئة، بما يعزّز من فرصهم في تحقيق نتائج مشرّفة تليق بمكانة الدولة الرائدة قارياً وعالمياً في رياضة الجوجيتسو.
وأكّد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يدخل البطولة بمعنويات عالية وثقة كبيرة. وقال: «حرصنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامج تدريبي يضمن جاهزية اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية، ويُعزّز روح الفريق والعمل الجماعي. تمثّل هذه البطولة محطة مهمة ضمن مسيرة إعداد جيل واعد من الأبطال القادرين على المنافسة القارية والدولية، ونُعوّل كثيراً على لاعبينا لتقديم أداءً يعبّر عن طموحاتهم ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات».
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في منافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 برعاية شركة «مبادلة للاستثمار».

وتُعد هذه المشاركة فرصة مميزة أمام المواهب الوطنية الشابة لاختبار قدراتها في أجواء تنافسية عالية المستوى، تمهيداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

الجوجيتسو
منتخب الجوجيتسو
دورة الألعاب الآسيوية
اتحاد الجوجيتسو
