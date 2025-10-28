الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
استقبال «وردي» لبعثة منتخب شباب المواي تاي
أبوظبي (الاتحاد)
حظيت بعثة منتخبنا الوطني للشباب للمواي تاي باستقبالٍ مميز بالورود لدى وصولها إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، عقب مشاركتها المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أُقيمت في مملكة البحرين.
وكان في مقدمة مستقبلي البعثة علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب أولياء أمور وعائلات اللاعبين، في مشهدٍ يُجسّد روح الترابط والتعاون الوثيق بين الاتحاد وأسر اللاعبين، والدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به نجوم المستقبل في مسيرتهم الرياضية.
وحقق منتخبنا الوطني خلال البطولة ميدالية ذهبية عن طريق عصام خليل في فئة القتال وزن 57 كجم، وميداليتين فضيتين عن طريق آية الشعري في فئة القتال وزن 48 كجم، بجانب فضية الثنائي عزيز الحمادي وراكان يوسف في منافسات الفرق (الماي مواي)، ليؤكد المنتخب تفوقه ومكانته البارزة على الساحة القارية، في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي ضمن أكبر محفل آسيوي شبابي.
ويعكس هذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل للاتحاد وجهوده في رعاية المواهب الواعدة، وإعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية الدولة في مختلف المحافل الدولية.

أخبار ذات صلة
18 لاعباً يمثلون الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين
سلطان بن حمدان يهدي إنجاز الهجن في الألعاب الآسيوية بالبحرين إلى القيادة الرشيدة
المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
دورة الألعاب الآسيوية
