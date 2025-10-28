كومباني: لا أشعر بالضغط قبل مواجهة كولن في كأس ألمانيا



برلين (د ب أ)

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يشعر بالانزعاج من الضغط قبل مواجهة كولن غداً «الأربعاء» في الدور الثاني بكأس ألمانيا.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم «الثلاثاء»: «أحب دائماً عندما نكون تحت ضغط كبير، لم يكن لهذا تأثير سيئ على فريقي. أشعر دائماً أنه عندما يكون الأداء صحيحاً، يكون لدينا الفرصة للتأهل للدور التالي أو حصد النقاط الثلاثة».

يُذكر أن بايرن هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب (20 لقبا)، ولكنه لم يصل للمباراة النهائية منذ عام 2020، حيث كانت هذه هي آخر مرة تُوج فيها الفريق باللقب. ولم تتوقف الإخفاقات عند هذا الحدّ، ففي المواسم الخمس الأخيرة، ودّع بايرن منافسات البطولة من الدور الثاني ثلاث مرات.

وقال كومباني: «الضغط لا يزعجني. ولكن الرغبة في التواجد في نهائي الكأس ليست لدى الجماهير فقط، بل لدينا نحن أيضاً». ولن يشارك الحارس مانويل نوير، بسبب الإيقاف، وسيتولّى جوناس أوربيج، حارس كولن السابق، حراسة عرين بايرن في هذه المباراة.

وكان أوربيج هو من يحرس عرين بايرن في المباراة الماضية التي فاز فيها بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 3/ صفر، حيث أراد كومباني أن يمنحه المزيد من الوقت للعب قبل مواجهة كولن.

وقال كومباني: «أثبت أنه في مستوى مرتفع للغاية رغم صغر سنه. لديه البيئة المثالية مع مانويل نوير، وسفين أولريش وفريق حراس المرمى الخاص بنا. إنه طريق مثالي له حالياً». ولكن، لم يتضح بعد ما إذا كان نوير سيسافر مع الفريق أم لا.

وأوضح كومباني: «الأمر يعود إلى مانويل، إنْ كان سينضم إلينا أم لا. عليه أن يستعد لمباراة باير ليفركوزن في الدوري الألماني يوم السبت. فهذا هو عمله. لكن بما أننا سنلعب مجدداً بعد مباراة كولن بفترة قصيرة، فإن تحضيره أمر أساسي».