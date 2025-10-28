وزارة الرياضة تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت وزارة الرياضة جهودها في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، خلال اللقاء الدوري الثالث للمرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، الذي استضافته جامعة الإمارات، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والرياضية ذات العلاقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري وكيل الوزارة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، إلى جانب ممثلين عن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وعدد من فرق العمل بالوزارة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في كلمته، أن الوزارة تبنّت منذ تأسيسها فلسفة عمل مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة، تجعل الكفاءة والسرعة والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي. وقال معاليه: «تصفير البيروقراطية ليس مشروعاً إدارياً فحسب، بل تحولاً في ثقافة التفكير والإنجاز داخل الوزارة»، مضيفاً أن التطوير لا يبدأ من اللوائح، بل من الممارسة الفعلية والعمل، وأن تجاوز البيروقراطية ممكن عندما تتوفر الإرادة والعمل الجماعي.

وأوضح معاليه أن الوزارة شكّلت لجنة متخصصة لتصفير البيروقراطية منذ عامها الأول، وانطلقت سبعة فرق عمل لإعادة هندسة الخدمات وتبسيط الإجراءات، ما أسفر عن نتائج ملموسة تمثّلت في تسريع وتيرة الخدمات وتحسين كفاءتها، إلى جانب ترسيخ ثقافة الأداء الاستباقي في بيئة العمل المؤسسي.

واستعرض اللقاء أبرز إنجازات الوزارة في هذا الإطار، من بينها إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير السياسات الداخلية بالتعاون مع المتعاملين عبر مجالسهم ومختبرات تجربة المستخدم، إلى جانب إصدار «ميثاق وزارة الرياضة لتصفير البيروقراطية».

وأظهرت مؤشرات الأداء أن الوزارة نجحت في تصفير زمن الحصول على خدمات التفرغ الرياضي الثلاث (الإصدار، تحديث البيانات، الإلغاء) بنسبة 100%، وإلغاء جميع المستندات المطلوبة، وتقليص عدد الخطوات بنسبة 33%، وخفض زيارات الموقع الإلكتروني إلى النصف، ما انعكس في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين إلى 91% خلال عام 2025.

كما تم استعراض المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتطوير المنظومة الرياضية، وعلى رأسها منصة لجنة المواهب، التي تشكّل قاعدة بيانات وطنية موحدة لاكتشاف ورعاية المواهب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والفحوصات التخصصية، وأسهمت في رفع كفاءة اختيار الرياضيين الموهوبين.

وساهم تطوير خدمات التفرغ الرياضي في تسريع إجراءات انضمام الرياضيين إلى برامج الرعاية والدعم، وتسهيل مشاركاتهم في المعسكرات والبطولات الدولية، ما انعكس إيجاباً على جاهزية أبطال الإمارات في مختلف الرياضات.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد أنشأ 1169 رياضياً ملفاتهم الشخصية على منصة لجنة المواهب، وتقدَّم 370 رياضياً بطلبات عبر المنصة، دُعي منهم 126 رياضياً للاختبارات، شارك فيها 101 رياضي يمثلون 22 رياضة مختلفة، فيما بلغ عدد رياضيي النخبة المسجلين 92 رياضياً حتى الآن.

وأكد فريق العمل أن المرحلة المقبلة ستركّز على توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرياضية المحلية والاتحادية، وتطوير مؤشرات الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء قطاع رياضي أكثر كفاءة واستدامة، ويجعل تجربة المتعاملين في الخدمات الرياضية نموذجاً يُحتذى به في التميز الحكومي.