انطلاق بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين

العين (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية 2025 بتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

رحّب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة بجميع الوفود المشاركة من أعضاء الاتحادات الدولية والحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات، وفي مدينة العين بإمارة أبوظبي، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان العاملة تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع السمعة الطيبة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن خبرات الكوادر الوطنية العاملة في البطولة وتعاون كافة الجهات على مستوى الدولة في عمل نموذجي يعبّر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود.

وتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية، التي تدعم وترعى البطولة، وتسهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها هيئة زايد لأصحاب الهمم ولاسيما الرياضية، وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للهيئة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، إلى جانب شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وأغذية، تقديراً لدورهم في دعم البطولة وإنجاحها.

من جانبها عبّرت جيسلين بيريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على تنظيم واستضافة المنافسات، وقالت: بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، التي تستضيفها إمارة أبوظبي بمدينة العين، تأتي كأفضل ختام للموسم الرياضي، وهي من أهم المنافسات التي تتطلع إليها لجنة الرماية الدولية في أجندتها السنوية العام الحالي نظراً لتميز أبوظبي وهيئة زايد لأصحاب الهمم في استضافة سلسلة من بطولات كأس العالم في سنوات سابقة، فضلاً عن بطلة العالم للعام 2022، وفي جو مفعم بالحفاوة في الإمارات.

وأضافت: يسعدنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية، على مدى أيام البطولة التي تشهد تنافس بين 213 رياضياً من 38 دولة تشارك في المسابقات المتنوعة بأفضل أبطالها وتتطلع لاعتلاء منصات التتويج.

أقيمت أمس منافسات مسابقة البندقية هوائية لمسافة 10متر SH1 وضعية الراقد إعاقة جسدية مختلط، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطل رادوسلاف ميلونوفسكي من سلوفاكيا محققاً 253.2 نقطة، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية خوان أنطونيو سافيدرا رينالدو من إسبانيا محققاً 252.4، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب البطلة آنا بنسون من السويد محققة 230.5 نقطة.

وفي نفس المسابقة (البندقية هوائية لمسافة 10متر SH1 وضعية الراقد) على مستوى الفرق، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الصيني، والمركز الثاني للفريق التايلاندي، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الفريق الياباني، وقامت جيسلين بيريز يرافقها خلف سالم الواحدي من مجلس أبوظبي الرياضي بتتويج الفائزين.

وفي مسابقة المسدس 25 متر ناري SH1 إعاقة جسدية مختلط فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، البطل الهندي أمير أحمد باهات، الذي حقق 24 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية للبطلة كريستينا ديفيد من المجر حققت 21 نقطة، وحصل البطل الهندي مانيش ناروال على المركز الثالث والميدالية البرونزية محققاً 20 نقطة.

وقام عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم يرافقه أحمد الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع للهيئة بتتويج الفائزين بالميداليات وتسليمهم الهدايا التذكارية المقدمة من اللجنة المنظمة.