الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الرياضة

مدرب تشيلسي يعتمد «المداورة» لحماية اللاعبين

مدرب تشيلسي يعتمد «المداورة» لحماية اللاعبين
28 أكتوبر 2025 17:29

لندن (أ ف ب)

أكد الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي أنه سيعتمد مبدأ المداورة لحماية لاعبيه، إذا أراد فريق غرب لندن مواصلة المنافسة على أربع جبهات هذا الموسم.
ويحلّ «البلوز» ضيفاً على ولفرهامبتون الجريح في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية المحترفة غداً الأربعاء، ساعياً لاستعادة توازنه بعد سلسلة انتصاراته التي استمرت لأربع مباريات، قبل أن تنتهي بخسارته في اللحظات الأخيرة على أرضه أمام سندرلاند 1-2 في الدوري الإنجليزي السبت.
ويشعر ماريسكا بأنه مضطر لاعتماد مبدأ المداورة، إذ تعافى المهاجم ليام ديلاب من إصابة أبعدته أسابيع عدة عن الملاعب، وسيكون متاحاً للمباراة.
قال ماريسكا في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «نحن بحاجة لاعتماد مبدأ المداورة، نحن بحاجة لحماية اللاعبين، لأنه إذا لعبنا بنفس التشكيلة الأساسية، فسنواجه صعوبات خلال الموسم».
تابع: «ربما سنجري بعض التغييرات ضد ولفرهامبتون، لا أعرف عددها، لكننا سنجريها».
وأوضح: «لا أعلم إن كنت سأقوم بتغيير تسعة أو عشرة لاعبين كما حدث بين نوتنجهام فوريست وأياكس في دوري أبطال أوروبا، لكن من المؤكد أننا بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات وحماية اللاعبين».
وأضاف المدرب الإيطالي: «ثمة لاعبون يحتاجون إلى الحماية لأسباب عديدة، لذا سنرى غداً، إنتسو فرنانديز، موي كايسيدو، جواو بيدرو، كلهم لاعبون مصابون، لأسباب مختلفة، وعلينا حمايتهم».
أما ديلاب، المنضم من إيبسويتش تاون، فغاب عن الملاعب منذ نهاية أغسطس لتمزق في العضلة الخلفية، لكنه عاد للتدريب الأسبوع الماضي.
وقال ماريسكا: «أكمل ليام حصة التدريب كاملة معنا أمس دون أية مشاكل، وهو متاح لمباراة الغد، علينا أن نكون حذرين مع ليام، ومن غير المرجح أن يلعب 90 دقيقة، لقد غاب عن الملاعب لمدة شهرين، لذا فهو بحاجة إلى استعادة لياقته البدنية تدريجياً حتى يصل إلى 100%».

