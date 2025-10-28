الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يدرس إراحة هالاند

جوارديولا يدرس إراحة هالاند
28 أكتوبر 2025 17:45

مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
بيرناردو سيلفا يكشف سبب خسارة مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم البارز إيرلينج هالاند قد يحصل على راحة في مباراة الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم غداً الأربعاء على ملعب سوانزي سيتي المنافس في الدرجة الثانية، بينما يتواصل غياب لاعب الوسط رودري.
وأخفق هالاند في هز الشباك للمرة الأولى في 13 مباراة مع النادي ومنتخب بلاده في الهزيمة 1-0 أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي واصطدم في إطار المرمى في الدقائق الأخيرة.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: «إيرلينج، لم أره اليوم، لكنه تأثر بهذا الارتطام، الألم يتحسن من يوم إلى آخر.. سنتدرب بعد ظهر اليوم وسنقرر ما إذا كان بوسعه اللعب، لكن هذه واحدة من المباريات التي يمكن أن نريح فيها إيرلينج».
ولم يشارك رودري، الفائز بالكرة الذهبية، منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام برنتفورد قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر، والانتكاسة الأخيرة جزء من عودة متقطعة للاعب الإسباني منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة قبل 13 شهراً.
وقال جوارديولا: «رودري لا يزال غير جاهز، إنه يتحسن ويتدرب معنا، ليس لدي فكرة عن موعد عودته، آمل أن يكون قريباً».
ومن المتوقع أن يجري سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة جوارديولا، عملية تدوير كبيرة للاعبين في هذه المباراة للتعامل بشكل أفضل مع جدول مبارياته المزدحم.

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©