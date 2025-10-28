الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يحقّق إيرادات قياسية

سان جيرمان يحقّق إيرادات قياسية
28 أكتوبر 2025 18:00

باريس (أ ب)

أخبار ذات صلة
بوجبا يقترب من العودة بعد غياب طويل
كارفاخال يغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين

حقّق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو (976 مليون دولار) الموسم الماضي. وتشمل الأرقام الصادرة عن النادي اليوم الثلاثاء 175 مليون يورو، من إيرادات المباريات و367 مليون يورو من العوائد التجارية، مع انضمام 6 شركاء جدد.
وتشمل هذه الأرقام فرق كرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فرق اليد والجودو.
وتفوق إيرادات الموسم الماضي إيرادات الموسم السابق عليه 2023 - 2024، والتي بلغت 806 ملايين يورو، وهي ثالث أعلى إيرادات في كرة القدم الأوروبية.
وفاز باريس سان جيرمان للرجال بالثنائية المحلية، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بنتيجة 5-0.
وبحسب مجلة «فوربس» فإن قيمة النادي قدرت بـ4.6 مليار دولار في مايو، مما وضعه في المركز السابع بين أغلى الفرق في العالم، بينما تصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بـ6.75 مليار دولار، ثم مانشستر يونايتد (6.6 مليار دولار)، ثم برشلونة بطل إسبانيا (5.65 مليار دولار).
مع ذلك فإن انخفاض إيرادات البث التلفزيوني في الدوري الفرنسي، وسعة ملعب «بارك دو برانس»، البالغة 58 ألف متفرج، وهي أصغر بكثير من سعة ملاعب الأندية الأوروبية الكبرى، عرقلت المزيد من النمو المالي لسان جيرمان.
ولا تزال خطط بناء ملعب جديد وأكبر بعيداً عن بارك دو برانس، بسعة لا تقل عن 60 ألف متفرج، قيد الدراسة في منطقتي باسي أو ماسي، وكلاهما على أطراف المدينة.

باريس سان جيرمان
ريال مدريد
مانشستر يونايتد
الدوري الفرنسي
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©