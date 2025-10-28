سان جيرمان يحقّق إيرادات قياسية

باريس (أ ب)

حقّق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو (976 مليون دولار) الموسم الماضي. وتشمل الأرقام الصادرة عن النادي اليوم الثلاثاء 175 مليون يورو، من إيرادات المباريات و367 مليون يورو من العوائد التجارية، مع انضمام 6 شركاء جدد.

وتشمل هذه الأرقام فرق كرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فرق اليد والجودو.

وتفوق إيرادات الموسم الماضي إيرادات الموسم السابق عليه 2023 - 2024، والتي بلغت 806 ملايين يورو، وهي ثالث أعلى إيرادات في كرة القدم الأوروبية.

وفاز باريس سان جيرمان للرجال بالثنائية المحلية، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي بنتيجة 5-0.

وبحسب مجلة «فوربس» فإن قيمة النادي قدرت بـ4.6 مليار دولار في مايو، مما وضعه في المركز السابع بين أغلى الفرق في العالم، بينما تصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بـ6.75 مليار دولار، ثم مانشستر يونايتد (6.6 مليار دولار)، ثم برشلونة بطل إسبانيا (5.65 مليار دولار).

مع ذلك فإن انخفاض إيرادات البث التلفزيوني في الدوري الفرنسي، وسعة ملعب «بارك دو برانس»، البالغة 58 ألف متفرج، وهي أصغر بكثير من سعة ملاعب الأندية الأوروبية الكبرى، عرقلت المزيد من النمو المالي لسان جيرمان.

ولا تزال خطط بناء ملعب جديد وأكبر بعيداً عن بارك دو برانس، بسعة لا تقل عن 60 ألف متفرج، قيد الدراسة في منطقتي باسي أو ماسي، وكلاهما على أطراف المدينة.