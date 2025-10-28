«فئات جديدة» في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة 2025، استحداث فئات جديدة في المنافسات المقررة بعدد من إمارات الدولة.

وأكدت اللجنة، تقديم بندقية وطنية كرمز للفائز بالمركز الأول بالتعاون مع «شركة ليوا»، والتي حظيت باهتمام وشغف كبيرين من الرماة، نظراً للأهمية الكبيرة والقيمة المضاعفة لهذا الرمز الذي يحتفظ به الفائز.

وأضافت أن اللجنة استحدثت أيضاً بطولة كبار المواطنين «سكتون»، ومنافسات فئة «308»، ضمن جهودها لتطوير المسابقات، وتمكين الرماة من المهارات والخبرات والقدرات التنافسية، بالإضافة إلى إقامة بطولة رماية إسقاط الصحون للفرق، واعتماد التحكيم الإلكتروني على جزء من الثانية بين المتسابقين، لتحقيق أعلى معدلات الشفافية.

وأوضحت أن جولة عجمان ستحظى بمشاركة نحو 200 من الرماة «حتى الآن» قبل إغلاق باب التسجيل، ضمن فئة المسدس «9 ملم»، وستقام على مدار يومي 1 و2 نوفمبر، في نادي الشرطة والرماية، تليها جولة أخرى بنادي مصفوت أيام 7 و8 و9 نوفمبر أيضاً، لكبار المواطنين، «سكتون»، ومنافسات «308».

ونوهت بإقامة جولة العين للسكتون ضمن فئة الرجال والسيدات والناشئين يوم 15 نوفمبر، ثم ختام بطولة الإمارات يوم 16 نوفمبر، وصولاً إلى كأس «الإمارات المفتوح»، وهي منافسة جديدة لفئة السكتون لأبناء دول مجلس التعاون من 10 إلى 14 ديسمبر.

وقال عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، إن نجاح الجولة الأولى في النسخة الثالثة فئة بندقية 223، بمشاركة 130 رامياً، في نادي الظفرة للرماية، يؤكد أن المنافسات القادمة ستكون أشد قوة للمنافسة على الرمز والمراكز الأولى.

كما أشار إلى أن حضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظّمة للبطولة، لفعاليات الجولة الأولى وتتويج الفائزين، منحها زخماً مميزاً، وإضافة مهمة لنجاحها وتميزها.

وذكر المنهالي أن نجاح البطولة يؤكد قيمتها الكبيرة، لاسيما أنها بالأسلحة المرخصة، وتعزز الحماس والتنافس بين الرماة، واختيار السلاح بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى الاهتمام بمعايير الأمن والسلامة التي تمثل أولوية قصوى، مثنياً على التجهيزات المتكاملة في أندية الرماية بالدولة في كل الظفرة وعجمان ومصفوت والعين.