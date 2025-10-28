جدول فعاليات حافل في نسخة 2025 لـ «تحدي دبي للياقة»



دبي (وام)

مع اقتراب بدء فعاليات «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطا وصحة وحيوية على مستوى العالم، تم الكشف عن جدول فعاليات الدورة التاسعة من التحدي، والتي من المُقرر أن تنطلق يوم السبت 1 نوفمبر 2025، لتتحول دبي إلى ساحة نابضة بالحيوية طوال شهر كامل يحتفي باللياقة والعافية عبر الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، مع دعوة جميع سكان المدينة وزوارها إلى البحث عن تحديهم والمشاركة الفاعلة في التحدي على مدار هذا الشهر.

وتمتد فعاليات الدورة الحالية حتى الأحد 30 نوفمبر، لتقدم برنامجاً فريداً من التجارب المجانية المصممة لتناسب جميع الأعمار والقدرات.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحدي دبي للياقة البدنية في عام 2017 بفكرة مبتكرة تدعو المجتمع لممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً. واليوم، أصبح التحدي حدثاً نوعياً تغيّرت معه نظرة مدينتنا إلى النشاط البدني».

وأضاف: «النجاح لا يرتبط فقط بأعداد المشاركين بل بعدد الأشخاص الذين تغيّرت حياتهم: أشخاص بدأوا بالمشي مع عائلاتهم، وأصحاب عملٍ وضعوا برامجَ صحيةٍ في أماكن عملهم، والأحياء التي أصبحت شوارعها الآن حافلة بالسكان النشطين، فمثل هذا من التغير السلوكي مهمٌّ لأن الصحة العامة رحلةٌ طويلة؛ والتحدي هو المحفّز الذي يُحوّل النية إلى عادةٍ يومية».

ويجسّد شعار هذا العام «ابحث عن تحديك» جوهر المبادرة، إذ يدعو الجميع لاستكشاف الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم. وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، يجمع هذا الحدث السنوي أفراد المدينة على مدى شهر كامل من الحركة والنشاط، ليقدم لهم تجارب مشتركة تعزز التواصل، وتلهم الجميع لتبني عادات صحية مستدامة تمتد لما بعد فترة التحدي.