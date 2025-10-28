فلاديمير إيفيتش: راضٍ عن العمل مع العين خلال 8 أشهر

معتز الشامي (العين)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، أن فريقه جاهز لمواصلة مسيرته في الموسم الحالي بثقة، والتمسك بحسم النقاط الثلاث في مواجهة عجمان ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين بعد غدٍ الخميس، وقال: «من المهم أننا بدأنا الموسم بالطريقة التي نريدها، وحققنا ما سعينا إليه بأن نستمر على الصدارة منذ البداية، وقد تحقق ذلك بالفعل، وكان أداء الفريق جيداً أيضاً ومنذ اليوم الأول للموسم، وقدم اللاعبون مستوى جيداً ويجتهدون يومياً في التدريبات، ويلتزمون بشدة بكل التعليمات الفنية داخل وخارج الملعب».

وتابع: «اللاعبون في منتهى الجدية في التعامل مع مختلف المباريات، لكن الطريق لا يزال طويلاً، وعلينا أن نستمر هكذا بشكل دائم، وأن نكون في قمة التركيز من مباراة لأخرى»، وشدد إيفيتش على رضاه التام، عما تحقق حتى الآن، من حيث استعادة القوة الضاربة للفريق، والأداء القوي في جميع المباريات، لكنه يرى أن المشوار لا يزال طويلاً للحديث عن حسم أي بطولة.

وعن رؤيته لتلك المرحلة بعد مرور 8 أشهر من العمل مع الفريق من وصوله في فبراير الماضي قال: «بشكل عام أنا راضٍ تماماً عما حققناه حتى الآن، فنحن لدينا الكثير من نقاط القوة التي نعمل على تعزيزها».

وتابع: «عندما وصلنا إلى هنا كانت الأمور صعبة، وكانت هناك تغييرات فنية في منتصف الموسم أثرت على الفريق ومكانته الطبيعية في المنافسة، لكن مع مرور الوقت، ودخول وقت التحضيرات قبل انطلاق الموسم، كانت كل الأمور تحت السيطرة، والآن علينا أن نضاعف مجهوداتنا، لأننا حتى الآن لم نحقق أي شيء فلا يزال الموسم في البداية وأمامنا الكثير من العمل وأيضاً الكثير من التضحيات التي يجب أن نبذلها حتى نحقق تطلعات الجماهير».

وفيما يتعلق بمواجهة فريق عجمان في الجولة السابعة من دوري أدنوك قال: «فريق عجمان من أصعب الفرق على ملعبه، كما أنه يعد من أصعب الفرق التي يمكننا مواجهتها، فريق سريع للغاية، وينقل الكرة بشكل منظم وسريع، ولاعبوه يجيدون الهجمات المرتدة، لذلك ليس علينا فقط اللعب بحذر، ولكن يجب أن نستمر في الأداء بقوة وتركيز طوال 90 دقيقة لمنع تحولاتهم السريعة على مرمانا، وهم يجيدون الهجوم واستغلال المساحات».

وعن التعامل مع الضغوط المرتبطة بالمنافسة قال: «نمثل فريقاً كبيراً، والضغوط تبقى موجودة، لأنها جزء طبيعي من كرة القدم، وجزء طبيعي من فريق بحجم وقيمة العين، المطالب دوماً بالتواجد في فلك المنافسة وحصد الألقاب والبطولات، لكن نحن علينا أن نتعامل مع ذلك».