سينر يتقبل إنهاء الموسم خلف ألكاراز في التصنيف العالمي

باريس (أ ف ب)

أشار الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً في ترتيب اللاعبين المحترفين بكرة المضرب، إلى أنه تقبّل فكرة إنهاء الموسم خلف منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز في التصنيف العالمي.

وخسر سينر (24 عاماً) صدارة التصنيف عندما سقط أمام الإسباني في نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في سبتمبر، بعد أن حافظ على المركز الأول لمدة 65 أسبوعاً.

وقال سينر للصحفيين قبل خوض مباراته الافتتاحية في دورة باريس لماسترز الألف نقطة: «من المستحيل أن أنهي العام في المركز الأول، بصراحة، لا أفكر في ذلك الآن، سيكون هذا هدفي للعام المقبل».

وعلى الرغم من أنه يتأخر عن الإسباني بأقل من ألف نقطة، يمكن لسينر نظرياً تجاوز منافسه إذا فاز بدورة باريس وفشل منافسه في بلوغ نصف النهائي.

لكن عليه بعد ذلك أن يدافع عن 1500 نقطة في بطولة «أيه تي بي» الختامية في تورينو، والتي فاز بها في عام 2024، في حين أُقصي ألكاراز من دور المجموعات ولا يملك الكثير من النقاط ليفقدها.

وأضاف سينر: «هذا العام الأمر ليس بيدي».

ويخوض النجم الإيطالي الدورة المقامة في العاصمة الفرنسية بمعنويات عالية بعد فوزه بدورة فيينا الأحد، لكن الموسم الطويل ترك أثره على سينر، إذ انسحب من دورة شنغهاي للماسترز مطلع أكتوبر بسبب تقلصات عضلية، كما عانى من مشكلات في الفخذ خلال مشاركته في فيينا.

وقال الإيطالي: «لم تكن نفس المشكلة في فيينا، أشعر أن الأمر كان طبيعياً، لعبت خمسة أيام متتالية، والنهائي كان مجهداً بدنياً هذه الأمور تحدث».

وأكد بطل البطولات الأربع الكبرى أربع مرات أنه «غير قلق من الناحية البدنية» قبل مباراته الافتتاحية في باريس الأربعاء أمام البلجيكي زيزو بيرجز.