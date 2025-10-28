مضمار جبل علي يطلق برنامج «داعم» ويرفع جوائزه بنسبة 20%

دبي (الاتحاد)

أعلن مضمار جبل علي أن الموسم الجديد من سباقات مضمار جبل علي 2025-2026، الذي تقام فعالياته برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خلال الأول من نوفمبر وحتى الثامن من مارس 2026، سيشهد زيادة القيمة الإجمالية لجوائز السباقات بنسبة 20% مقارنة بدورة العام الماضي، إلى جانب تنظيم 11 أمسية، ومجموعة من البطولات الرئيسية الكبرى، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتشجيع المشاركة الفاعلة من ملاك الخيول، وتطوير جودة السباقات، بما يعكس مكانة الإمارات وجهة عالمية لرياضة الخيول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس «الثلاثاء»، في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والإعلاميين، وحشد من المهتمين بسباقات الخيل في الدولة.

وكشف مضمار جبل علي عن إطلاق برنامج «داعم»، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي صُمم لضمان الدعم المستدام لملاك الخيول، حيث يعتمد البرنامج على نظام حوافز مبتكر يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعالة لملاك الخيول في السباقات المختلفة، من خلال إضافة مكافآت جديدة إلى الجوائز الرسمية لسباقات محددة، وتغطية فئات مختلفة، بما في ذلك الخيول الصغيرة «عمر سنتين وثلاث سنوات» والخيول غير الفائزة سابقاً، بما يساهم في رفع مستوى المنافسة وتطوير جودة السباقات.

وأشار محمد الأحمد إلى أن الموسم الجديد من السباقات يأتي في إطار الجهود الرائدة التي يبذلها مضمار جبل علي، للمساهمة في تعزيز رياضة سباق الخيل وتطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن دورة عام 2025 - 2026 ستشهد عدداً كبيراً من السباقات والأمسيات، وزيادة قيمة الجوائز، بما يتيح لملاك الخيول المشاركة بشكل أوسع وأكثر فعالية، معرباً عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه الكريمة ودعمه المتواصل للحدث ولكافة الفعاليات.

ويتضمن مضمار جبل علي بطولات «جبل علي للميل»، و«جبل علي للسرعة» و«جبل علي ستيكس»، إلى جانب تنظيم 11 أمسية خلال الموسم، وكل أمسية سيكون لها مبادرة مجتمعية لها دلالة وصلة بالمجتمع، مثل الاحتفالية بمبادرة زايد وراشد في 29 نوفمبر، واحتفالية يوم الطلاب والجامعات في 13 ديسمبر، واحتفالية رأس السنة في 27 ديسمبر، واحتفالية يوم الفن في 17 يناير، ويوم الأناقة في يوم 15 فبراير، والاحتفال بشهر رمضان في آخر أمسيتين يوم 1 و8 مارس 2026.