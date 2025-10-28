حسين شوقي يحصد ذهبية السباحة في المنامة

أحمد جمال (المنامة)

تُوِّج حسين شوقي، سبّاح منتخبنا الوطني، بذهبية 50 متراً فراشة بزمن قدره 24.73 ثانية، وبأفضل رقم للسباق في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب، متفوقاً على لاو كين جيمس، سبّاح هونج كونج بفارق 0.24 ثانية الذي حصد الميدالية الفضية بزمن قدره 24.97 ثانية، فيما حصد وو جاو - سي، سبّاح الصين تايبيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث بزمن قدره 25.05 ثانية.

وفي إنجاز استثنائي خلال أقل من 24 ساعة، خاض حسين شوقي 3 نهائيات في سباقات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، مواصلاً تألقه المميز، بعد تأهله إلى نهائي سباق 50 متراً فراشة بزمن قدره 25.16 ثانية، وبفارق 0.42 جزء من الثانية عن أقرب منافسيه، وحصده الميدالية البرونزية أمس الاثنين بسباق 50 متراً حرة.

وبتحقيق هذه الميدالية ارتفع رصيد الإمارات إلى 19 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية في المركز السادس، مؤكدة صدارتها العربية، فيما استمر تصدر الصين لجدول الترتيب العام برصيد 98 ميدالية، وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 40 ميدالية، وتايلاند في المركز الثاني برصيد 33 ميدالية.

وأكد البطل الذهبي حسين شوقي أن الإنجازات تأتي بالالتزام والجدية في التدريبات، والاستفادة من كل مشاركة وتجمع، الأمر الذي عمل على تحقيقه الجهاز الفني لمنتخب السباحة بقيادة المدرب الوطني مروان الحتاوي، مما أثمر هذا النجاح الكبير الذي لن يكون الأخير باسم الإمارات. وأضاف: «كل الشكر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الرياضات المائية، الجهود تكللت بهذا النجاح، والقادم أفضل في المحافل الرياضية المقبلة».

من جانبه، أعرب مروان الحتاوي، المدير الفني لمنتخب السباحة، عن سعادته بالإنجاز الذهبي لحسين شوقي، وبالمستوى المتقدم الذي حققه خلال جميع السباقات في الدورة، مشيراً إلى أن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تم تنفيذه بشكل جيد خلال المرحلة الماضية، ومنذ اختيار السباحين المشاركين بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري من المجموعة التي تسمح أعمارها بالمشاركة وفق الفئات العمرية المحددة في الدورة.

وتابع: «فضلنا أن تكون الاستعدادات داخلية في بداية الأمر نظراً لطول المدة الخاصة بالإعداد، وجميع البرامج تم تنفيذها بالصورة المنشودة قبل خوض بطولة العالم في رومانيا، وكذلك البطولة العربية للسباحة بالمغرب، وكانت جميع النتائج طيبة في الحدثين، وبمجرد العودة من المغرب أكملنا الاستعداد داخلياً نظراً لارتباط السباحين بمواعيد دراسية، وتم الاكتفاء بفترة تدريبية واحدة خلال أيام الأسبوع، وفترتين تدريبيتين في عطلة نهاية الأسبوع».

وأشار الحتاوي إلى أن المجموعة المشاركة من السباحين في الألعاب الآسيوية للشباب هي الأفضل في الدولة حسب فئاتهم السنية سواء على المستوى الخليجي أو العربي، موضحاً أن هناك تخصصات معينة حددها الجهاز الفني للمشاركة فيها، والسعي نحو اجتياز الأدوار الأولى فيها، وهو ما تحقق بالفعل بالنسبة للسباح حسين شوقي؛ وذلك نظراً لوجود دول آسيوية كبرى مشاركة في الدورة مثل الصين واليابان وماليزيا. وأضاف «مشاركة السباحين في هذا العمر مكسب كبير من الناحية الفنية والنفسية، لاعتيادهم على أجواء المحافل الكبرى، والمتابعة الإعلامية من جميع الدول، الأمر الذي يضيف إلى تجاربهم ويصقلهم بأفضل صورة ممكنة في هذه المرحلة العمرية المهمة».