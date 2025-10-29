الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا يعيد ميلان إلى الخلف في الدوري الإيطالي

أتالانتا يعيد ميلان إلى الخلف في الدوري الإيطالي
29 أكتوبر 2025 08:29

أتالانتا(رويترز)
سجل سامويلي ريتشي هدفاً مبكراً، ورد أتالانتا بهدف للاعب أديمولا لوكمان، ليفرض التعادل 1-1 أمس على ضيفه ميلان، الذي أهدر بذلك نقطتين في صراعه ضمن فرق المقدمة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 13 نقطة.
ويتأهب روما، صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة أيضاً، للقاء بارما اليوم الأربعاء، كما يلتقي إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع فيورنتينا.
وينفرد نابولي بصدارة الترتيب بعد فوز صعب 1-صفر على ليتشي في وقت سابق أمس.
وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما حاول الدفاع تشتيت كرة من ركلة ركنية لكنها وصلت إلى ريتشي، الذي سددها لترتطم بإيدرسون لاعب أتالانتا في طريقها إلى الشباك.
وبعد الهدف المبكر، كثف أتالانتا هجومه وكاد إيدرسون أن يتعادل، لكن حارس ميلان مايك مينيان تصدى للكرة ببراعة.
وبعد ضغط متواصل، تعادل أتالانتا في الدقيقة 35 عندما سيطر لوكمان على الكرة ببراعة على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وتخلص من مراقبه، ثم سدد كرة رائعة في سقف المرمى.
وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، انطلق دافيد زاباكوستا لاعب أتلانتا وأطلق تسديدة قوية نحو الزاوية العليا، لكن مينيان تألق بشكل كبير في التصدي لها.
وضغط أتالانتا بشكل أكبر بحثاً عن الفوز وأجبر ميلان على التراجع للدفاع في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من خلق فرص حاسمة،ليخرج كل فريق بنقطة واحدة من المباراة.

أخبار ذات صلة
دي بروين يخضع لـ«عملية جراحية»
يوفنتوس يفاوض سباليتي
ميلان
أتالانتا
الدوري الإيطالي
نابولي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©