أتالانتا يعيد ميلان إلى الخلف في الدوري الإيطالي

أتالانتا(رويترز)

سجل سامويلي ريتشي هدفاً مبكراً، ورد أتالانتا بهدف للاعب أديمولا لوكمان، ليفرض التعادل 1-1 أمس على ضيفه ميلان، الذي أهدر بذلك نقطتين في صراعه ضمن فرق المقدمة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ويتأهب روما، صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة أيضاً، للقاء بارما اليوم الأربعاء، كما يلتقي إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع فيورنتينا.

وينفرد نابولي بصدارة الترتيب بعد فوز صعب 1-صفر على ليتشي في وقت سابق أمس.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما حاول الدفاع تشتيت كرة من ركلة ركنية لكنها وصلت إلى ريتشي، الذي سددها لترتطم بإيدرسون لاعب أتالانتا في طريقها إلى الشباك.

وبعد الهدف المبكر، كثف أتالانتا هجومه وكاد إيدرسون أن يتعادل، لكن حارس ميلان مايك مينيان تصدى للكرة ببراعة.

وبعد ضغط متواصل، تعادل أتالانتا في الدقيقة 35 عندما سيطر لوكمان على الكرة ببراعة على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وتخلص من مراقبه، ثم سدد كرة رائعة في سقف المرمى.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، انطلق دافيد زاباكوستا لاعب أتلانتا وأطلق تسديدة قوية نحو الزاوية العليا، لكن مينيان تألق بشكل كبير في التصدي لها.

وضغط أتالانتا بشكل أكبر بحثاً عن الفوز وأجبر ميلان على التراجع للدفاع في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من خلق فرص حاسمة،ليخرج كل فريق بنقطة واحدة من المباراة.