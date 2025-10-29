الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيراميدز يعلن غياب مصطفي فتحي عن «سوبر أبوظبي»

بيراميدز يعلن غياب مصطفي فتحي عن «سوبر أبوظبي»
29 أكتوبر 2025 08:52

القاهرة (د ب أ)
أعلن نادي بيراميدز غياب مصطفي فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم عن بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن فتحي تعرض للإصابة بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن اللاعب خضع لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب بسببها عن الملاعب قرابة 4 أسابيع حتى يعود مجدداً، وسيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن بيراميدز سيواجه الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر، بينما يتقابل الفائز منهما مع المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تقدم خدمة تخفيض النقاط المرورية
حملة موسعة للحد من إهمال المركبات والقوارب والمعدات في الأماكن العامة بأبوظبي
السوبر المصري
أبوظبي
الأهلي
بيراميدز
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©