بيراميدز يعلن غياب مصطفي فتحي عن «سوبر أبوظبي»

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي بيراميدز غياب مصطفي فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم عن بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن فتحي تعرض للإصابة بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب خضع لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب بسببها عن الملاعب قرابة 4 أسابيع حتى يعود مجدداً، وسيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن بيراميدز سيواجه الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر، بينما يتقابل الفائز منهما مع المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.