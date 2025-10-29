الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
320 لاعباً يشاركون في «دولية خورفكان» للجودو

320 لاعباً يشاركون في «دولية خورفكان» للجودو
29 أكتوبر 2025 10:38

أبوظبي (الاتحاد)
تفتتح صباح بعد غدٍ «السبت»، بالصالة الرياضية بنادي خورفكان الرياضي الثقافي، بطولة خورفكان الدولية للجودو التي ينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان، في ثانية بطولاته لموسمه الجديد 2025 - 2026.
وتشهد البطولة التي تستمر لمده يومين للجنسين مشاركة 320 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 27 دولة، في مقدمتهم أبطال الإمارات بجانب مشاركة دول البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، المغرب، العراق، سوريا، فلسطين، جزر القمر، إيران، أذربيجان، أوزبكستان، طاجكستان، تركمنستان، روسيا، كازاخستان، البرازيل، الهند، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، المملكة المتحدة وكولومبيا.
وتضم البطولة الدولية الثانية منافسات لفئة الإناث تحت 15 عاماً، وذلك بمشاركة 45 لاعبة وتحت 18 عاماً لـ 25 لاعبة، بينما تتضمن بطولة الشباب تحت 15 عاماً مشاركة 14 لاعباً، بينما تشهد فئة تحت 21 عاماً مشاركة 110 لاعبين.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على تهنئة مجلس الشارقة الرياضي الجديد برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، ومحمد عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً تواصل التعاون البناء بما يسهم في دعم مسيرة الرياضة الإماراتية، كما وجّه الدرعي الشكر إلى رئيس وأعضاء نادي خورفكان على جهودهم المخلصة، كذلك الأندية الأعضاء كافة، ومساهمة الدول الشقيقة والصديقة في إنجاح منافسات الاتحاد في موسمه الجديد.

