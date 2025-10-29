بوجبا يقترب من العودة بعد غياب طويل

باريس (رويترز)

قال سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو، إن بول بوجبا، الذي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ سبتمبر 2023، قد يشارك مع الفريق قريباً مشدداً على ضرورة تخفيف التوقعات قبل عودة لاعب الوسط.

وكان لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق قد انضم إلى نادي موناكو في صفقة انتقال مجاني في يونيو الماضي.

وعوقب اللاعب (32 عاماً) بالإيقاف لمدة أربع سنوات في فبراير 2024، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة محظورة رياضياً.

وتم تقليص مدة الإيقاف إلى 18 شهراً، بعد نجاح الاستئناف الذي قدمه اللاعب أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال بوكونيولي أمس الثلاثاء: «في الوقت الحالي، تسير الأمور على ما يرام، أتوقع عودته قريباً جداً.

«عندما يعود، سنحتاج إلى إعادة تقييم حالته. مر وقت طويل على بول الذي نعرفه من أيام مشاركته مع مانشستر يونايتد أو فترته الأولى في يوفنتوس».

«كل لاعب يتطوّر وفقاً لعمره وخبرته، لذلك علينا أن نحكم عليه بناء على خبراته وعمره».

«من خلال ما أراه، لا يزال يمتلك الفنيات والقدرات المطلوبة. إيقاع المباريات سيعطينا بعض الإجابات. بوسعه أن يكون أفضل نسخة من نفسه في موناكو. على أي حال، سيكون دوري هو محاولة توجيهه نحو هذا المستوى».