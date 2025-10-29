الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ثاندر» يتخطى «كينجز» ويحافظ على خانة «الهزيمة الخالية»

«ثاندر» يتخطى «كينجز» ويحافظ على خانة «الهزيمة الخالية»
29 أكتوبر 2025 10:51

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز 107-101 على ضيفه سكرامنتو كينجز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ويبقى ثاندر دون هزيمة، بعد فوزه بالمباراة الخامسة توالياً في مستهل الموسم الجديد.
وقاد زاك لافين قائمة المسجلين في كينجز برصيد 23 نقطة، بعدما سجل 30 نقطة على الأقل في كل مباراة من أول ثلاث مواجهات خاضها سكرامنتو في بداية الموسم.
وفي مباراة أخرى، سجل جيمي باتلر 21 نقطة، ليفوز جولدن ستيت وريورز على لوس أنجلوس كليبرز 98-79 في سان فرانسيسكو.
وكان هذا أقل معدل للتسجيل يحققه كليبرز منذ تسجيله 79 نقطة أمام كليفلاند كافاليرز في أكتوبر 2021.
ونجح باتلر في تسع من 12 محاولة على السلة إجمالاً، وكذلك في ثلاث من أربع رميات ثلاثية لاحت له. كما وجد وقتاً لتقديم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، والاستحواذ على خمس كرات مرتدة.

