«الدولي للرياضات تحت المائية» يجدد الثقة في نجاح «مونديال أبوظبي»

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية حالة الطوارئ القصوى قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، والتي تقام في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، بمشاركة كوكبة من نجوم العالم، في حدث استثنائي في هذه الرياضة التي بدأت تنمو بشكل كبير حول العالم، وأعلن الاتحاد الدولي عن جاهزية أبوظبي الكاملة لاستضافة هذا الحدث، من خلال تصريحات آنا أرزهانوفا، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، وميشيل جونار، رئيس اللجان الرياضية بالاتحاد الدولي.

وعبّرت آنا أرزهانوفا، عن سعادتها باستضافة أبوظبي لهذه النسخة اعتباراً من بعد غد، والتي تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وقالت: «نُعلن عن جاهزية أبوظبي لاستضافة «مونديال» سباحة الزعانف لأول مرة، وهو الحدث الذي يمثل محطة مهمة لهذه الرياضة في المنطقة، ويعكس الشعبية المتزايدة والتميز المتواصل لهذه الرياضة على مستوى العالم، ونثق بأن نادي أبوظبي للألعاب المائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، سيوفر منصة مثالية للرياضيين لإظهار سرعتهم وقوتهم ومهاراتهم، وستصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة السباحة بالزعانف، ونتطلع للترحيب بأفضل الرياضيين والمدربين والجماهير من جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه البطولة المثيرة».

وقال ميشيل جونار: «فخورون باستضافة بطولة كأس العالم في أبوظبي، والتي تمثل احتفالاً عالمياً برياضة تجمع بين السرعة والقوة والإصرار، وسوف تشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 سبّاح يمثلون أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها إسبانيا، إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، كازاخستان، الإكوادور، وكولومبيا، إلى جانب مجموعة من الدول العربية مثل الإمارات ومصر والكويت والأردن والبحرين وعُمان، وبمشاركة 70 جنسية تمثل 54 نادياً وفريقاً وأكاديمية في أكثر من 1,200 سباق».

وأضاف: «ستكون هذه البطولة بالفعل حدثاً رياضياً عالمياً فريداً يعكس روح التنافس والتميز في واحدة من أسرع وأجمل الرياضات المائية في العالم، ونتطلع إلى ترحيب العالم بأسره في أبوظبي، حيث نحتفي معاً بروح الرياضة والإنجاز».

وتابع: «يسعدنا أن نشهد النمو المتواصل لرياضة السباحة بالزعانف في جميع القارات، وإن استضافة كأس العالم في أبوظبي خطوة رائعة نحو تعزيز التميز والوحدة في رياضتنا».