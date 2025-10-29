الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بحضور إماراتي.. «الآسيوية البارالمبية» تستعرض الاستعداد لـ«ألعاب ناجويا 2026»

بحضور إماراتي.. «الآسيوية البارالمبية» تستعرض الاستعداد لـ«ألعاب ناجويا 2026»
29 أكتوبر 2025 11:01

الشارقة (الاتحاد)

شاركت اللجنة البارالمبية الوطنية في اجتماع رؤساء الوفود الخاص بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة «آيتشي – ناغويا 2026»، والمقام حالياً في اليابان بتنظيم من اللجنة البارالمبية الآسيوية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة للألعاب.
ومثّل دولة الإمارات في الاجتماع كلاً من ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وصالح الرياحي المدير الفني، وذلك ضمن وفود اللجان البارالمبية الوطنية المشاركة من مختلف الدول الآسيوية.
وتضمن الاجتماع، جلسات تناولت عرضاً شاملاً للترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالألعاب، المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026 بمشاركة 18 رياضة بارالمبية.
وشهدت الجلسات استعراض موقع الألعاب، ومرافق الإقامة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب عرض تفصيلي حول تصنيف الألعاب والملاعب الرياضية.
واستهدف الاجتماع التعرف على استعدادات اللجان البارالمبية الوطنية المشاركة من جميع أنحاء آسيا، لتلبية المتطلبات التنظيمية والفنية قبل انطلاق الحدث الأكبر في القارة.
وأكد ذيبان سالم المهيري، أن مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس حرص اللجنة البارالمبية الوطنية، على التخطيط المبكر والمشاركة الفاعلة في كبرى المحافل الرياضية الآسيوية، مشيداً بالتنظيم الياباني الدقيق وحرص اللجنة المنظمة على توفير بيئة متكاملة لدعم الرياضيين البارالمبيين.
وأشار إلى أن الاجتماع شكّل فرصة مثالية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية الآسيوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب البارالمبية في المنطقة.

اللجنة البارالمبية الإماراتية
دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية
آخر الأخبار
