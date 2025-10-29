«دوري أدنوك».. شباب الأهلي والشارقة في قمة نارية.. و«صدارة العين» تتحدى عجمان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مشواره مساء الغد بانطلاق الجولة السابعة، بعد توقف قصير شهد خوض الأندية المشاركة قارياً مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، إلى جانب إقامة دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة أندية المحترفين، إضافة إلى الحمرية ويونايتد الصاعدين من تصفيات أندية دوري الأولى.

وتقام غداً ثلاث مباريات، أبرزها قمة شباب الأهلي والشارقة على استاد راشد في دبي، إلى جانب لقاء الوحدة والنصر على استاد آل نهيان في الخامسة مساءً، ومواجهة عجمان والعين على استاد راشد بن سعيد في الثامنة إلا ربع، وتتواصل المنافسات بعد غد الجمعة بمباراتي بني ياس ودبا وخورفكان مع الوصل، فيما تختتم الجولة مساء السبت بمباراتي الظفرة مع كلباء والجزيرة أمام البطائح.

ويعتلي العين صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه الوحدة في المركز الثاني بـ14 نقطة، والوصل ثالثاً بـ13 نقطة، ثم كلباء وشباب الأهلي في المركزين الرابع والخامس بـ11 نقطة لكلٍ منهما، ويحتل الجزيرة المركز السادس بـ10 نقاط، أما مراكز الوسط والمؤخرة فتضم عجمان والظفرة (9 نقاط)، النصر (8)، الشارقة وخورفكان (7)، البطائح (3)، دبا (1)، بينما يتذيل بني ياس الترتيب بلا نقاط.

وعلى استاد راشد بن سعيد، تبدو الفرصة مواتية أمام العين لتعزيز صدارته حين يواجه مضيفه عجمان صاحب المركز السابع بـ9 نقاط، ويدخل «الزعيم» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير على الحمرية 7-0 في كأس رئيس الدولة، في وقت ودع فيه «البرتقالي» البطولة بالخسارة أمام الجزيرة 1-2.

وتاريخياً، التقى الفريقان في 26 مباراة بدوري المحترفين، فاز العين في 20 منها، مقابل فوزين لعجمان و4 تعادلات، وسجّل «الزعيم» 83 هدفاً مقابل 23 هدفاً لعجمان.

وفي قمة الجولة، يستضيف شباب الأهلي نظيره الشارقة في مواجهة مرتقبة على استاد راشد، بعد معاناة الفريقين في الكأس، حيث تأهل «الفرسان» على حساب البطائح بركلات الترجيح (4-2) عقب التعادل السلبي، بينما ودّع «الملك» المسابقة بالخسارة أمام يونايتد (4-5) بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1).

وسبق للفريقين أن التقيا 30 مرة في دوري المحترفين، تفوّق فيها شباب الأهلي بـ15 انتصاراً مقابل 6 للشارقة، وانتهت 9 مباريات بالتعادل، كما ستكون مواجهة اليوم السابعة بين الفريقين في عام 2025، ولم يحقق الشارقة أي فوز خلالها (خسر مرتين وتعادل أربع مرات)، فيما لم يخسر شباب الأهلي أمام الشارقة في آخر خمس مباريات بالدوري (فاز مرتين، وتعادل 3 مرات).

وعلى استاد آل نهيان، يسعى الوحدة للتمسك بوصافته حين يستضيف النصر صاحب المركز الثامن بـ8 نقاط بعد خسارته الأخيرة أمام الوصل 1-2 في «ديربي بر دبي»، وخروجه من كأس رئيس الدولة أمام دبا بركلات الترجيح (5-6) بعد التعادل (2-2).

ويمتلك «العنابي» تفوقاً واضحاً في المواجهات المباشرة مع النصر، بعدما حقق 17 فوزاً مقابل 4 انتصارات فقط لـ «العميد» و11 تعادلاً، علماً أن «العنابي» لم يخسر في آخر 10 مباريات أمام النصر بالدوري (فاز 4 وتعادل 6)، كما حافظ على سجله خالياً من الهزيمة في آخر 18 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين (فاز 11 وتعادل 7)، وهي ثاني أطول سلسلة له في تاريخه بعد سلسلة 20 مباراة بين يناير وديسمبر 2014.