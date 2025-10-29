الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دوري السلة يرسم الإثارة بتخطي حاجز الـ 100 نقطة

دوري السلة يرسم الإثارة بتخطي حاجز الـ 100 نقطة
29 أكتوبر 2025 11:34

علي معالي (أبوظبي)
حفلت مباريات الجولة الرابعة من دوري رجال السلة بالإثارة والمتعة، مع احتفاظ الشارقة والبطائح بصدارة البطولة بأربعة انتصارات متتالية، ليرفع كل منهما الرصيد إلى 8 نقاط، لكن اللافت للنظر تخطي جميع مباريات الجولة حاجز الـ 100 نقطة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ تقليص عدد فرق الدوري لتصبح 8 أندية.
في المباراة الأولى فاز فريق الشارقة على الظفرة 103-86، حيث تفوق الشارقة في الربعين الأول والثاني بنتيجة 32-25 و31-19، ثم تقدم الظفرة في الربع الثالث 25-16، إلا أن «الملك» عاد للتقدم في الربع الأخير 24-17، وفي المباراة الثانية، واصل فريق البطائح تقديم عروضه المميزة، محققاً الانتصار الرابع على التوالي، حيث هزم الوصل 102-91، حيث نجح «الراقي» في التفوق، خلال الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 20-19 و28-19 و31-26، في حين كان التفوق الوحيد للإمبراطور في الربع الأخير بنتيجة 27-23، ليؤكد البطائح جدارته مع عودة المدرب إمام عبدالبديع «ميشو» للقيادة الفنية للفريق.
وفي مباراة ثالثة، فاز النصر على الوحدة 121-50، في مواجهة فرض فيها «العميد» نفسه من البداية للنهاية بنتيجة أرباع 34-17 و30-14 و32-7 و25- 12، وفي المباراة الرابعة، فاز شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 106-73، بنتيجة أرباع 34-17 و21-18 و25-16 و26-22.

الشارقة
دوري السلة
البطائح
