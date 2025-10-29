دوري السلة يرسم الإثارة بتخطي حاجز الـ 100 نقطة

علي معالي (أبوظبي)

حفلت مباريات الجولة الرابعة من دوري رجال السلة بالإثارة والمتعة، مع احتفاظ الشارقة والبطائح بصدارة البطولة بأربعة انتصارات متتالية، ليرفع كل منهما الرصيد إلى 8 نقاط، لكن اللافت للنظر تخطي جميع مباريات الجولة حاجز الـ 100 نقطة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ تقليص عدد فرق الدوري لتصبح 8 أندية.

في المباراة الأولى فاز فريق الشارقة على الظفرة 103-86، حيث تفوق الشارقة في الربعين الأول والثاني بنتيجة 32-25 و31-19، ثم تقدم الظفرة في الربع الثالث 25-16، إلا أن «الملك» عاد للتقدم في الربع الأخير 24-17، وفي المباراة الثانية، واصل فريق البطائح تقديم عروضه المميزة، محققاً الانتصار الرابع على التوالي، حيث هزم الوصل 102-91، حيث نجح «الراقي» في التفوق، خلال الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 20-19 و28-19 و31-26، في حين كان التفوق الوحيد للإمبراطور في الربع الأخير بنتيجة 27-23، ليؤكد البطائح جدارته مع عودة المدرب إمام عبدالبديع «ميشو» للقيادة الفنية للفريق.

وفي مباراة ثالثة، فاز النصر على الوحدة 121-50، في مواجهة فرض فيها «العميد» نفسه من البداية للنهاية بنتيجة أرباع 34-17 و30-14 و32-7 و25- 12، وفي المباراة الرابعة، فاز شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 106-73، بنتيجة أرباع 34-17 و21-18 و25-16 و26-22.