«الفيفا»: مايد عادل «شبيه دروجبا» يستحق المتابعة خلال مونديال الناشئين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، اختار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، المهاجم الإماراتي مايد عادل خميس، لاعب نادي النصر، ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يستحقون المتابعة في النسخة المرتقبة، التي تشهد مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسع الجديد.

وأشاد تقرير موقع «الفيفا» بإمكانات مهاجم منتخب الإمارات للناشئين، قائلاً: «مهاجم نادي النصر الذي يشبّه نفسه بالإيفواري ديدييه دروجبا، يشغل مركز رأس الحربة، ويتمتع ببنية جسدية قوية».

وأضاف التقرير: «تألق مايد في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 بتسجيله هدف التقدم الأول أمام أستراليا، وهي المباراة التي كانت مفتاح تأهل الإمارات إلى كأس العالم، كما ساهم بشكل بارز في مشوار التصفيات بتسجيله الهدف الافتتاحي أمام ماليزيا ولاوس، وواصل تألقه في دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024 في أبوظبي، حيث توج هدافاً للبطولة».

وفي تصريحات سابقة لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شبّه مايد عادل نفسه بأسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدييه دروجبا، قائلاً: «أنا قوي، أجيد الكرات الهوائية، ولا أرحم داخل منطقة الجزاء، تماماً كما كان دروجبا».

وعن سبب اختياره اللعب في مركز الهجوم، قال مايد: «لقد كنت مهاجماً طوال حياتي، أحب تسجيل الأهداف، وأعتقد أنني أجيد ذلك أكثر من الدفاع عن الكرة، كما أنني أصبحت مهاجماً، لأنني استلهمت الإلهام من عمي».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً إلى عمه النجم الدولي السابق فهد خميس، أحد أبرز هدافي الإمارات التاريخيين، والذي سجل 28 هدفاً بقميص «الأبيض» خلال مسيرته الممتدة لتسع سنوات، وشارك في نهائيات كأس العالم 1990.

وتغادر بعثة منتخب الإمارات للناشئين إلى الدوحة صباح الغد، استعداداً لخوض غمار المونديال، حيث تضم القائمة النهائية 21 لاعباً اختارهم الجهاز الفني بقيادة المدرب ماجد سالم، بينهم 4 محترفين في الخارج يمثلون أندية آوجسبورج الألماني، إيبسويتش تاون الإنجليزي، سيلتا فيجو الإسباني، والأهلي المصري، في خطوة تعكس تنوع الخبرات والاحتكاك الدولي داخل المنتخب.

وضمت قائمة المنتخب في حراسة المرمى: مبارك البريكي، جاسم الحمادي (الجزيرة)، سعيد الراشدي (الشارقة)، وفي الدفاع، أحمد إكرامي (الجزيرة)، سهيل النوبي، فهد خليل (النصر)، سالم ياقوت (الوصل)، جوهانس فايمر (آوجسبورج الألماني)، وفي الوسط، عبدالله راشد (العين)، فيصل البريكي (الوحدة)، عبدالله مناد (الشارقة)، محمد سالم، محمد جمال (النصر)، إبراهيم الجسمي (الوصل)، عيسى البلوشي (كلباء)، جايدن أديبا (إيبسويتش تاون الإنجليزي)، عبدالله حاتم (الأهلي المصري)، أما خط الهجوم فضم، علي الجسمي (شباب الأهلي)، مايد عادل خميس (النصر)، محمد يوسف (الفجيرة)، محمود بدر (سيلتا فيجو الإسباني).

ويستهل «أبيض الناشئين» مشواره في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا في 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية يوم 6 نوفمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال في 9 نوفمبر المقبل.