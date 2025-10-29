الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات لسباق الخيل»: استحداث قسم النزاهة يعزز الشفافية ويدعم الريادة

«الإمارات لسباق الخيل»: استحداث قسم النزاهة يعزز الشفافية ويدعم الريادة
29 أكتوبر 2025 11:42
29 أكتوبر 2025 11:42

أبوظبي (وام)
يشهد موسم سباقات الخيل 2025 - 2026، التي انطلقت أولى منافساته على مضمار أبوظبي، مشاركة 9 مدربين جدد وأكثر من 60 مالكاً جديداً، بجانب زيادة بنسبة 10% في عدد الخيول المسجلة.
وقال محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن انطلاق الموسم من العاصمة أبوظبي يجسد البداية المميزة لمسيرة جديدة من النجاحات، التي تعزز مؤشرات التقدّم والنمو في قطاع سباقات الخيول بالدولة، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية لموسم السباقات.
وأضاف أن الهيئة استحدثت هذا الموسم قسم النزاهة، في خطوة محورية تستهدف ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة في سباقات الخيل، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السباقات، وأن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تبنّت هذا النهج المتقدّم.
وأشار مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، إلى أن إنشاء هذا القسم يشكّل قيمة استراتيجية ترفع من تنافسية السباقات المحلية عالمياً، وتسهم في تعزيز استدامة الجهود التطويرية في هذا القطاع الحيوي.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم واستضافة السباق الافتتاحي بمضمار أبوظبي، ما يعكس روح الشراكة التي تميّز منظومة سباقات الخيل في الدولة.

