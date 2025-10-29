الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
17 لاعباً يمثلون «القوس والسهم» في بطولة غرب آسيا

17 لاعباً يمثلون «القوس والسهم» في بطولة غرب آسيا
29 أكتوبر 2025 12:47

 
الشارقة (وام)
اعتمد اتحاد القوس والسهم، مشاركة 17 لاعباً ولاعبة في بطولة غرب آسيا الثانية للقوس والسهم «قطر 2025»، التي تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، ويترأس البعثة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، وتضم حميد الشامسي نائب رئيس الاتحاد، مدير البعثة، وعلياء محمود الهرموزي، إدارية، كما تشارك شيخة الخاطري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، والحكم القاري عمر الحمادي في تحكيم المنافسات.
وتتألف قائمة المنتخب من عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار مايتي، وعلي يعقوب رنجيري، ومنصور سعيد الكتبي، «القوس المحدب ذكور»، وسامية أودينايفا، ومها عبدالرحيم الحوسني، وعائشة جاسم آل علي، وفاطمة محمد البلوشي، وحصة يعقوب العوضي «القوس المحدب إناث».
كما تضم القائمة، محمد صالح بن عمرو، ويوسف حسن الحوسني، وناصر سعيد الراشدي، وشهاب أحمد الساعدي، «القوس المركب ذكور»، وآمنة يوسف العوضي، وجمانة علي النجار، وسارة عادل المازمي، وميثاء محمد النعيمي «القوس المركب إناث»، والمدرب يونج شول لي، مع مساعديه مي جين سونج وفرناندو نيمانثا.

اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
بطولة غرب آسيا
