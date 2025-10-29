الحمى تفتح «احتمالية» غياب «سوفرينتي» عن البريدرز كب



عصام السيد (أبوظبي)

أصيب الحصان «سوفرينتي»، لجودلفين المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق لونجينز بريدرز كب كلاسيك، الذي تبلغ جائزته 7 ملايين دولار يوم السبت، بحمى خلال الليل، وأصبح وضعه للمشاركة في السباق محل شك، وقال المدرب بيل موت إن هناك «احتمالية» أن يغيب المهر «سوفرينتي» عن سباق بريدرز كب كلاسيك (G1) بمضمار ديلمار، بعد أن أصيب المهر بـ«حمى خفيفة».

وأضاف موت أنه تم إعطاء «سوفرينتي» دواءً، ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة ابن «إنتو ميسشيف» مرة أخرى فلن يشارك في السباق، وقال المدرب الحائز على لقب قاعة المشاهير إن درجة الحرارة الطبيعية للحصان هي 101 درجة مئوية، بينما وصلت درجة حرارة «سوفرينتي» إلى 103 درجة مئوية.

وأضاف لقناة فاندويل التلفزيونية: «إذا لم نشعر بأنه بصحة جيدة بنسبة 100%، فلن يشارك في السباق»، وأوضح أن أهم شيء في النهاية هو صحة «سوفرينتي»، مضيفاً: «في بعض الأحيان، تعاني الخيول من مشاكل بسيطة ويحاول الناس تجميل الأمر، أنا لا أحاول تجميل أي شيء، هذا هو الوضع، ولا تتفاجأوا إذا انسحبنا من السباق، إذا شاركنا، وبدت الأمور جيدة، آمل أن أكون قد اتخذت القرار الصحيح، لا أريد أن أفعل أي شيء يشوه سجل هذا الحصان».

وقال المدرب إنه غير متأكد من سبب ارتفاع درجة حرارة «سوفرينتي»، وأشار إلى أن المهر غادر إسطبلاً لم تكن فيه أي مشاكل وانتقل إلى إسطبل في ديلمار الذي لم يكن يضم خيولاً أخرى من قبل.

وحتى صباح أمس، كانت درجة حرارة «سوفرينتي» طبيعية، وفقاً لموت، وإذا كان هناك أي مؤشر إيجابي، فهو أن الفائز بسباقي كنتاكي ديربي (G1) وبلمونت ستيكس (G1) هذا العام يأكل بشكل جيد كما كان طوال العام.

وأضاف موت: «سنعيد تقييم الوضع يومياً، وربما عدة مرات في اليوم».

وبالإضافة إلى فوزه في سباقي كنتاكي ديربي وبلمونت، حقق «سوفرينتي» أيضاً انتصارات في سباقات ترافيرز ستيكس (G1)، وجيم داندي ستيكس (G2)، وفونتين أوف يوث ستيكس (G2).