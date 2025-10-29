«دبي للسلة» يختتم أكتوبر بمواجهة فالنسيا في «اليوروليج»

دبي (وام)

يختتم فريق دبي لكرة السلة مشواره في شهر أكتوبر ضمن منافسات الدوري الأوروبي «اليوروليج»، بمواجهة فريق فالنسيا الإسباني غداً الخميس على صالة «رويج أرينا» بمدينة فالنسيا، في إطار الجولة الثامنة من البطولة.

وكان الفريق قد خسر أمس أمام باسكونيا الإسباني بنتيجة 85-92 في مباراة قوية أقيمت بمدينة فيتوريا ضمن الجولة السابعة، وقدم خلالها أداءً متقارباً حتى الدقائق الأخيرة رغم بعض فترات التراجع.

وتصدر فيليب بيتروشيف، قائمة هدافي دبي برصيد 22 نقطة و7 متابعات، فيما أحرز ديفيس بيرتانز، 19 نقطة، وسجل ماكينلي رايت 13 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة السلة عن تعديل مواعيد مباريات نادي دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث يخوض الفريق 8 مباريات في بطولتي «اليوروليج» والدوري الإدرياتيكي (ABA)، من بينها 5 مباريات على ملعبه «كوكاكولا أرينا» بدبي، بعد عودته من مواجهة فالنسيا.

ويستهل دبي مبارياته على أرضه بمواجهة بارتيزان الصربي، في 3 نوفمبر ضمن الدوري الإدرياتيكي، ثم يواجه إس سي ديربي، في 9 نوفمبر، ثم 3 مواجهات في «اليوروليج» أمام سرفينا زفيزدا، يوم 11 نوفمبر، وزالغيريس كاوناس، في 14 نوفمبر، وباريس، في 25 نوفمبر.