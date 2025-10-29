نجوم العالم يؤكدون المشاركة في ترايثلون دبي T100



دبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، والاتحاد العالمي للترايثلون القائمة النهائية للمشاركين التي تضم أبرز نجوم العالم الذين سيخوضون منافسات المحترفين للرجال والسيدات المقررة يوم 15 نوفمبر المقبل، ضمن «ترايثلون دبي T100 العالمي»، الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتضم القائمة 48 رياضياً ورياضية يعتبرون الأفضل في الوقت الحالي على مستوى العالم في عالم الترايثلون، بواقع 20 رياضياً في فئة الرجال، و18 رياضية بفئة السيدات، وهي البطولة التي تعد المحطة قبل الأخيرة في الجولة العالمية لترايثلون T100، قبل نهائي البطولة العالمية الذي يقام في ديسمبر المقبل في قطر.

ويتقدم المشاركين النيوزيلندي هايدن وايلد، متصدر الترتيب العام هذا الموسم لـ T100 السباق إلى قطر على صعيد منافسات الرجال، وهو الذي يصل إلى دبي متسلحاً بالعلامة الكاملة عبر سلسلة انتصارات مثالية، بعد تحقيقه الفوز 6 مرات في كل من: سنغافورة، ولندن، والريفييرا الفرنسية، وإسبانيا وولونجونج.

وقال وايلد، الذي بدأ رحلة عودة رائعة من إصابةٍ أعقبت حادث دراجةٍ مروعٍ في اليابان مطلع مايو الماضي، حيث ثقب رئته وكسر ستة أضلاع، واحتاج إلى جراحةٍ في لوح كتفه اليسرى: «في كل مرةٍ أتسابق فيها، أشعر وكأنني أستعيد رباطة جأشي، وهذه واحدةٌ من أفضل فتراتي الخالية من الهزائم في مسيرتي الاحترافية، لذا أريد فقط الحفاظ على هذا الزخم وعدم منح الآخرين أي فرصة، ودبي مكانٌ رائعٌ آخر لنا لخوض منافسات الترايثلون، وأتطلع كثيراً إلى البطولة المقبلة هنا».

كما أكد البلجيكي جيلي جينز، الفائز في فانكوفر، والذي يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام، والألماني ميكا نودت الذي يحتل المركز الثالث، مشاركتهما في دبي، ما يجعل التنافس على أشده بين الثلاثي العالمي المتواجد في صدارة الترتيب.

وفي فئة السيدات، تشارك البريطانية كيت وو، متصدرة الترتيب العام هذا الموسم، بعد فوزها المميز في ولونجونج، الذي أضافته إلى فوزها في افتتاحية الموسم في سنغافورة. وتتصدر كيت السباق إلى قطر بفارق تسع نقاط عن مواطنتها لوسي تشارلز-باركلي، التي أكدت مشاركتها أيضاً في دبي، ما يجعلها البطولة المقبلة في دبي محطة منافسة حاسمة قبل النهائي في الدوحة.

وقالت وو: «لقد اكتسبتُ ثقةً كبيرةً في جولة T100 هذا العام، وكان العمل مع جميع أعضاء فريق T100 محفزاً للغاية، إنهم يُقدمون لنا رعايةً ممتازة، ما يعني أنني أستمتع بكل سباق، وأنا سعيدةٌ جداً بتحقيق فوزين هذا الموسم، وصعودي على منصة التتويج في كل سباق شاركتُ فيه».

وأضافت: «أتطلع حقاً للمشاركة في منافسات بطولة دبي، سمعتُ أموراً عظيمة عن المسار هناك، وأستمتع دائماً بزيارة المدينة. أسعى للبناء على زخم انتصاري في ولونجونج لأتقدم بأكبر فارق ممكن قبل النهائي في قطر».