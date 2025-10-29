العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»



معتز الشامي (أبوظبي)

يحلّ فريق العين ضيفاً على عجمان عند الثامنة إلا الربع مساء الغد، ضمن مواجهات اليوم الأول، من الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي يدخلها «الزعيم» بدوافع كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، والعودة بالعلامة الكاملة، حفاظاً على صدارة ترتيب دورينا التي يبتعد بها برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الوصيف.

بينما سيحاول «البرتقالي» بسط سيطرته أمام الضيوف، أملاً في الخروج بالفوز أو التعادل، بهدف تعزيز وضعية الفريق واستمرار روح النتائج الإيجابية في الدوري، بعد الوداع المبكر لكأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الجزيرة مطلع الأسبوع الجاري.

وتحمل المواجهة بين الفريقين الرقم 27 في عصر الاحتراف، حيث سبق والتقيا في الدوري 26 مرة، وكانت الفوارق كالعادة كبيرة لصالح الزعيم، الذي حقق 20 انتصاراً مقابل انتصارين فقط لعجمان، بينما تعادلا في 4 مواجهات، لكن إجمالاً سجّل العين 83 هدفاً في مرمى عجمان في دوري المحترفين، بينما سجل عجمان 23 هدفاً في مرمى العين.

كما خسر عجمان أكبر عددٍ من مبارياته في دوري المحترفين أمام العين (20 هزيمة) واستقبل أمامه أكبر عدد من الأهداف في المسابقة (83).

من جهة أخرى، أعد الصربي إيفيتش كتيبة العين لمواجهة الغد، وحذر لاعبيه من قدرات فريق عجمان وسرعتهم، لاسيما في المرتدات، بينما باتت «القوة الضاربة» للزعيم في قمة الجاهزية بعد بروفة الكأس أمام الحمرية، وفوز العين بسباعية، جعلته يطمئن على فاعلية الخط الأمامي والحلول الهجومية على دكة البدلاء.

فيما يُعد كل من سفيان رحيمي ولابا كودجو أكثر اللاعبين في تشكيلة العين، مساهمة بالأهداف وفي هز شباك البرتقالي، حيث ساهم لابا كودجو بـ10 أهداف خلال 9 مواجهات خاضها أمام عجمان في دوري المحترفين، فيما سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين، بينما يُعد سفيان رحيمي ثاني أكثر الهدافين أمام عجمان في برصيد 6 أهداف، كأعلى فريق هز شباكه اللاعب المغربي في الدوري بالتساوي مع أهدافه في كلباء.

وفي المقابل يحتفظ المغربي وليد أزارو برقم سلبي أمام العين، حيث لم يسجّل أي هدفٍ خلال 6 مباريات شارك فيها ضد الزعيم في دوري أدنوك للمحترفين، رغم أنه أطلق خلالها 16 تسديدة منها 4 على المرمى.

وعلى الجانب الآخر، حصد العين 16 نقطة في أول 6 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وهذه أعلى حصيلة له بعد 6 جولات في المسابقة بالتساوي مع موسم 2016-2017، ورغم ذلك لم يحقق العين اللقب في ذلك الموسم، إذ توّج به الجزيرة في النهاية، وتلك الحقيقة يسعى العين لكسرها، بمواصلة نغمة الفوز وزيادة رصيد النقاط، بصورة متتابعة حتى يضمن الابتعاد بالصدارة، وينجح في تحقيق مالم يحققه في موسم 2016-17، عندما لم يستغل فارق النقاط في بدايات الموسم.