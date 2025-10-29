أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!

ليفركوزن (د ب أ)

لم يكن يتوقع روبرت أندريش، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، قبل عدة أعوام، أن يذهب يوماً ما في إجازة مع جوشوا كيميتش وعائلته.

وقال أندريش لصحيفة «شبورت بيلد»: «في مرة قلت لجوشوا أنا أكرهك ولكني لا أعلم لماذا. الكثير من الأصدقاء ما زالوا يسألونني حتى اليوم كيف أصبحنا على وفاق بهذه الدرجة».

وقال أندريش إنه تعرّف على لاعب بايرن ميونيخ أكثر بعد ظهوره الثاني أو الثالث مع المنتخب الألماني.

وذكر أندريش: «غالباً ما يحدث أن تشكّل رأياً قبل أن تتعرف على الشخص بشكل فعلي. هذه كانت حالتي مع جوشوا، كنت أحمل أحكاماً مسبقة، وهذا ليس جيداً. وهذا مثال مناسب على كيف نظهر نحن لاعبو كرة القدم بصورة مختلفة على أرض الملعب عما نحن عليه في الحياة الواقعية».

وقال أندريش إنه كان دائماً ما ينزعج من سلوك كيميتش في أرض الملعب.

وأضاف: «نحن من نوعية اللاعبين الذين يظهرون بمظهر جديّ جداً أثناء المباراة، لا يوجد الكثير من الضحك. ما أزعجني فيه هو مدى سرعته في إظهار السلبية على أرض الملعب عندما لا تسير الأمور كما يريد. ليس الجميع يحب ذلك، وأنا لم أحبه على الإطلاق في البداية». وسيتواجه الثنائي يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، عندما يستضيف ليفركوزن فريق بايرن ميونيخ، الذي لم يخسر حتى الآن ويتصدر جدول الترتيب.