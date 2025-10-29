الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوارديولا يترقب عودة مرموش

جوارديولا يترقب عودة مرموش
29 أكتوبر 2025 13:50

لندن (أ ف ب)
يتطلع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى عودة المهاجم المصري عمر مرموش إلى كامل لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة، مشيراً إلى أنه يستطيع أن يلعب دوراً هاماً في سعي الفريق لاستعادة لقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
واعتبر جوارديولا في حديث للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي إنه لن يتردد في إشراك مرموش «26 عاماً» والهدّاف النرويجي إيرلينج هالاند معاً في الهجوم إذا تطلب الأمر ذلك.
قال جوارديولا «عانى (مرموش) من إصابة طويلة، لكن عمر وإيرلينج قادران على اللعب معاً، وبالتالي عندما أحتاج إلى جناح في الفريق، هناك لاعبون يستطيعون الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل، لكننا نحتاج إلى لاعبين قريبين من إيرلينج، في المساحات بين الظهيرين وقلب الدفاع وفي الكثافة الهجومية».
وتابع «عمر هو الأفضل. إذا احتجنا إلى اللعب بالقرب من منطقة الجزاء، فإن عمر هو الأفضل لدينا إلى جانب إيرلينج، ولكن عندما نحتاج إلى المزيد من اللاعبين في الجيوب والمزيد من التحكم، فإن اللاعبين الآخرين أفضل، لذا يعتمد الأمر على ما نحتاج إليه».
وأوضح «في لحظات كالموسم الماضي، عندما يكون الظهيران على الأطراف والجناحان في الداخل، يكون في قمة مستواه. يمكنه أيضاً أن يلعب كصانع ألعاب».
وختم «عمر مهم للغاية. لعب بضع دقائق أمام أستون فيلا هو لا يزال شاباً، ولديه هامش لتطوير مستواه».

