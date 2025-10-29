الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يواصل تحطيم الأرقام القياسية

«الإمارات للدرّاجات» يواصل تحطيم الأرقام القياسية
29 أكتوبر 2025 14:10

أبوظبي (وام)
تصدر السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، قائمة أفضل لاعبي الفريق ممن حققوا نقاطاً خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك طبقاً لأحدث إحصائيات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
وحقق بوجاتشار 31,017 نقطة إجمالاً في ثلاثة مواسم متتالية، تلاه البرتغالي جواو ألميدا برصيد 9,579 نقطة، ثم البريطاني آدم ييتس في المركز الثالث برصيد 7,612 نقطة، فيما حلّ المكسيكي إسحاق ديل تورو رابعاً برصيد 7,084 نقطة، والإسباني خوان آيوسو خامساً برصيد 6,653 نقطة.
كما شهدت القائمة حضوراً قوياً لنخبة من النجوم الذين ساهموا في تحقيق إنجازات تاريخية للفريق خلال الفترة الماضية، حيث جاء مارك هيرشي في المركز السادس بـ6,590 نقطة، وبراندون مكنولتي في المركز السابع بـ5,987 نقطة، فيما حل جاي فاين ثامناً برصيد 4,211 نقطة، وحلّ تاسعاً تيم ويلينز بـ3.783 نقطة، ثم يان كريستين عاشراً بـ2.381 نقطة.
وكان فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، قد أنهى الموسم الحالي متصدراً تصنيف الاتحاد الدولي للدرّاجات كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 95 انتصاراً في موسم واحد.

