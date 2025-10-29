«سيل جي بي».. تحدي العمالقة على جائزة مبادلة للإبحار في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد العاصمة أبوظبي يومي 29 و30 نوفمبر المقبل وبعد شهر فقط من الآن، لاستضافة بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تُعدّ حدثاً رياضياً استثنائياً من أكثر السباقات إثارة على الماء، إذ لا يُحسم فيه اللقب إلا في الثواني الأخيرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع المنتظرة، سيتحوّل ميناء زايد إلى مهرجان رياضي وثقافي ضخم، يشهد ختام موسمٍ حافل من المنافسة والإثارة في بطولة رولكس سيل جي بي 2025، بمشاركة 12 فريقاً وطنياً من أقوى فرق الإبحار في العالم، يتنافسون على الجائزة الكبرى البالغة مليوني دولار ولقب البطولة الأغلى في رياضة الإبحار.

وبعد 11 جولة امتدت عبر أربع قارات وآلاف الأميال من السباقات عالية السرعة، تصل أربعة فرق من النخبة إلى العاصمة الإماراتية، وهي تحلم بالمجد، وهي، الإمارات جي بي آر، وبلاك فويلز، وبوندز فلاينج روس، ولوس جالوس. إلا أن كل ما قدّموه على مدار عامٍ كامل سيتقرر مصيره في سباقٍ واحدٍ فاصل، يفوز فيه فريقٌ واحد بكل شيء.

وخلال يومي المنافسات في أبوظبي، ستُقام سلسلة من سباقات الأسطول لتحديد الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب العام بين البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين والإسبان، قبل أن تنطلق المواجهة النهائية الحاسمة التي تُلخّص موسماً كاملاً من التحدي. فحتى الفريق المتصدر قد يغادر خالي الوفاض إذا لم يعبّر خط النهاية أولاً، بينما يمكن لمن يحتل المركز الثالث أن ينتزع اللقب والجائزة الكبرى بلحظة تكتيكية واحدة تُغيّر مجرى البطولة.

ويحظى الجمهور بفرصة متابعة هذه اللحظات الفارقة من مدرجات الواجهة البحرية أو من صالة الضيافة الفاخرة ووترفرونت بريميوم لاونج ويمكنهم الاستمتاع بأجواء لا مثيل لها بينما تحلّق القوارب F50 فوق مياه الخليج العربي بسرعاتٍ تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة.

ومما يجدر ذكره أن السباق لا يمكن التنبؤ بنتيجته حتى اللحظة الأخيرة، حيث تجتمع المهارة مع الجرأة والتكنولوجيا مع الطبيعة في عرضٍ رياضي مذهل يجسّد روح التحدي والإثارة، التي تشتهر بها أبوظبي، المدينة التي تثبت مجدداً مكانتها كوجهة عالمية لاحتضان نخبة الفعاليات الرياضية الدولية.

وإلى جانب المنافسة القوية على اللقب، تحتفي البطولة بعطلة نهاية أسبوع استثنائية تجمع بين الرياضة والموسيقى والترفيه العالمي. إذ يُحيي النجم العالمي أولي مورس، صاحب الألبومات البلاتينية والمبيعات القياسية، الحفل الرئيسي لفعالية ما بعد السباق «أبريه سيل» برعاية ماستركارد مساء السبت 29 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، الأحد 30 نوفمبر، يختتم المذيع البريطاني الشهير ومقدم البرامج والدي جي مارك رايت فعاليات البطولة بعرضٍ موسيقي مميز، ليكون ختاماً مثالياً لعطلة نهاية أسبوع نابضة بالحماس والطاقة.

ويأتي هذا البرنامج الترفيهي المميز امتداداً لنجاح النسخة الماضية في أبوظبي، التي شهدت عرضاً حياً لفرقة Take That، بينما قدّم فنانون عالميون مثل دي جي بيت تونج وتوم جرينان والثنائي الكندي لاود لاكشري عروضاً موسيقية مبهرة في وجهات أخرى حول العالم ضمن بطولات سيل جي بي.