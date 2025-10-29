الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خيبات رونالدو تتواصل مع النصر السعودي

خيبات رونالدو تتواصل مع النصر السعودي
29 أكتوبر 2025 14:59


الرياض (أ ف ب)
خيبة جديدة تعرض لها النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إقصائه من مسابقة كأس السعودية بكرة القدم، لكن مدربه جورجي جيزوس ألمح إلى أن مواطنه لا يُستبدل، ملقياً لوم الخسارة أمام الاتحاد الثلاثاء على الإرهاق.
بعد إهدار فرصة التتويج بلقب الكأس السوبر السعودي في بداية الموسم أمام الأهلي، ودّع النصر ثانية المسابقات التي ينافس عليها هذا الموسم بسقوطه أمام الاتحاد 1-2 في ثمن النهائي، لتتواصل خيبات رونالدو بالتتويج بلقب رسمي محلي مع النادي الذي انتقل إليه مطلع العام 2023.
ابن الـ40 عاماً المتوهّج منذ بداية الموسم بتسجيله 12 هدفاً، خرج خائباً من ملعب الأول بارك بمواجهة زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الفرنسي كريم بنزيمة، الذي أعاد نشر صورة له على إنستجرام محتفلاً بتسجيل هدف أمام أنظار خيال رونالدو.
لكن جيزوس ألمح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أن قائد منتخب بلاده لا يُستبدل، بعد سؤاله حول إمكانية اتخاذ هكذا قرار، على غرار ما يفعل مواطنه سيرجيو كونسيساو مع بنزيمة، قال جيزوس: «الاتحاد مع سيرجيو كان فائزاً واستراتيجيته مختلفة. أراد أن يُدخل مهاجماً أسرع. بنزيمة كانت تبقى له دقائق قليلة ليُنهي اللقاء. هذا قرار يخص مدرب الاتحاد فقط».
وتابع: «أما بالنسبة لرونالدو، فالأمر مختلف تماماً. نحن كنا خاسرين، وكنا بحاجة لمهاجمين للعب ضد خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين. لذلك لم يكن من المنطقي أبداً من حيث مجريات المباراة أن نستبدل رونالدو».
لكن هذا الخيار لم يكن مطروحاً لدى جيزوس حتى في سابق المباريات، إذ يعول على رونالدو في معظم مواجهاته حتى الدقائق الأخيرة، أما مع منتخب بلاده، فخرج رونالدو في ثلاث من المباريات الأربع التي خاضها ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مع الإشارة إلى تسجيله خمسة أهداف فيها.
وعزا جيزوس الخسارة إلى الإرهاق بعد العودة من الهند بفوز على غوا ضمن دوري أبطال آسيا 2، وقال: «شعرت أن الفريق كان ثقيلاً بعض الشيء، متعباً. كانت المباراة الثالثة خصوصاً بالنسبة إلى جواو فيليكس. جاء من الهند مريضاً، وكان متعباً جداً».
وتطرّق المدرب أيضاً إلى غياب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قائلاً: «بروزوفيتش لم يشارك مع الفريق منذ 10 أيام، وعاد فقط للتدريبات الاثنين. تتحدثون دون معرفة التفاصيل».
منذ انضمامه في صيف 2025، سجل فيليكس 12 هدفاً في 13 مباراة بقميص النصر، إلى جانب هدفين مع منتخب بلاده.

