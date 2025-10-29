«الأولمبية المصرية» تعاقب ثنائي تنس الطاولة بسبب أحداث نهائي أفريقيا



القاهرة (د ب أ)

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس انتهاء لجنة القيم باللجنة الأولمبية بإعلان العقوبات بشأن واقعة تنس الطاولة، وستعرض قرارتها في جلسة مجلس الإدارة القادمة يوم الأحد المقبل للاعتماد.

وذكرت لجنة القيم في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنها تشدّد على اتحاد تنس الطاولة ضرورة تعزيز منظومة القيم في ضوء المواثيق والقيم الرياضية الدولية وقانون الرياضة المصري. وأكد البيان أنه في ضوء التحقيقات التي أجرتها اللجنة على خلفية أحداث مباراة الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمرو عصر ومحمود أشرف حلمي، فإنها قررت تغريم اللاعبين مادياً.

وأضاف البيان: «انتهت اللجنة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأولمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحباً منها وخاسراً».

وأكد: «كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأولمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي».

وأوضح البيان: «قررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار». وأضاف البيان: «في ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة أوصت اللجنة الأولمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة بوضع خطط توازي حجم المسؤولية الوطنية في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وبالقيم والأخلاق الرياضية، وبضوابط السلوك والانضباط داخل وخارج الملاعب، بما يعكس المكانة المرموقة للرياضة المصرية وتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والابتعاد عن السلوكيات السلبية».