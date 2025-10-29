الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

منتخب الكريكيت يواجه نيبال

منتخب الكريكيت يواجه نيبال
29 أكتوبر 2025 16:10

دبي (الاتحاد)
يخوض منتخب الكريكيت صباح غدٍ «الخميس» ثاني مواجهاته في سلسلة مباريات الدوري العالمي للكريكيت (ICC CWC)، عندما يلتقي نظيره النيبالي، ضمن المنافسات التي تستضيفها دبي بمشاركة منتخبات الإمارات والولايات المتحدة ونيبال.
وكان منتخب الإمارات قد خسر بصعوبة مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الأميركي أمس الثلاثاء، بعد أداء قوي من الجانبين.
وينظم الحدث مجلس الإمارات للكريكيت تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت (ICC)، وتُقام المباريات على استاد دبي الدولي وملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت في دبي.
وتُعد سلسلة الدوري العالمي للكريكيت جزءًا من مرحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للكريكيت للرجال 2027.
وسيتبقى أمام المنتخب الإماراتي بعد مواجهة نيبال غداً، مباراتان؛ الأولى أمام الولايات المتحدة الأميركية يوم الاثنين المقبل، والثانية أمام نيبال مرة أخرى في ختام التصفيات يوم الأربعاء المقبل.

