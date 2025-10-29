الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يويفا» يعاقب جماهير «ريد ستار» الصربي

«يويفا» يعاقب جماهير «ريد ستار» الصربي
29 أكتوبر 2025 16:18

نيون (أ ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يطلب «التعويض» بسبب «السوبر الأوروبي»
قرينة رئيس صربيا تطّلع على إنجازات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم، منع جماهير نادي ريد ستار الصربي من حضور مباراة الفريق المقبلة خارج أرضه في بطولة الدوري الأوروبي، بسبب حوادث عنصرية وتصرفات مسيئة.
وقامت جماهير بطل صربيا بترديد هتافات مسيئة ضد أبناء طائفة الروما، أكبر أقلية عرقية في أوروبا، كما وجهت إساءات للفريق المضيف براجا خلال المباراة التي خسرها «ريد ستار» بهدفين نظيفين في البرتغال الأسبوع الماضي.
وذكر «يويفا» أن لجنته التأديبية رأت أن التهم المتعلقة بـ«السلوك العنصري أو التمييزي» و«الهتافات غير المشروعة» لا تليق بحدث رياضي.
وكان ريد ستار بالفعل تحت المراقبة بسبب واقعة سابقة تتعلق بسلوك عنصري من جماهيره، ونتيجة لذلك لن يسمح له ببيع تذاكر لمباراته المقبلة خارج أرضه أمام شتورم جراتس في 11 ديسمبر المقبل.
وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن فترة مراقبة جديدة لمدة عامين قد بدأت أيضاً، وقام بتغريم بطل كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1991 بمبلغ 73 ألف دولار.

 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
يويفا
ريد ستار
صربيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©