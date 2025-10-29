الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يطلق «جائزة التميز»

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يطلق «جائزة التميز»
29 أكتوبر 2025 18:00


دبي (الاتحاد)
أعلن أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز الداخلي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتكريم الأفراد الفائزين بالنسخة الأولى، وهي الجائزة التي يُطلقها النادي سيراً على خُطى القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية، والاحتفاء بأصحاب الأداء الاستثنائي وبثّ الطاقة الإيجابية في بيئة العمل من أجل مواصلة مسيرة التفوق والإبداع بطموح ليس له حدود.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لسنة 2025، لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي عُقد برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وبحضور الأعضاء: سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب، العضو والمدير التنفيذي للنادي.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير الأحداث الرياضية المنجزة للموسم الحالي، وأبرزها سباقات القوارب الشراعية للفئتين 22 قدماً و43 قدماً، والتي أُقيمت بمشاركة أبرز الملاك والنواخذة، وتميّزت بارتفاع المستويات وقوة التنافس بتنوع الفائزين على منصات التتويج، إلى جانب تطبيق معايير فنية محدثة أثمرت عن تعزيز جوانب السلامة في السباقات، مع الحفاظ على طابعها التراثي بأبهى صوره، وهي تشق طريقها بكل روعة في بحر دبي.
واطّلع مجلس الإدارة على برنامج الفعاليات الرياضية المقبلة التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات ويُشرف عليها، من سباقات بحرية، ومنافسات رياضية متنوعة، إيماناً بدور النادي في المساهمة في القطاع الرياضي ودعم الشباب وتحفيزهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.
ووجّه مجلس الإدارة بتوفير جميع المقومات اللازمة لدعم فريق الفيكتوري الذي يستعد للمشاركة في الجولة الرابعة ضمن بطولة العالم «الفورمولا-1» للزوارق السريعة، والتي تقام في مدينة جدة السعودية بالفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، حيث يتطلع للحفاظ على صدارة الترتيب العالمي على الصعيدين الفردي والفرقي، والبقاء بقوة في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم.
وأشاد مجلس الإدارة بجهود فرق الدعم الرياضي والفني مع فريق الفيكتوري، والذي يضم نُخبة من الكوادر الوطنية ذات الخبرات المتراكمة في السباقات البحرية، وعبّر عن ثقته الكبيرة بمواصلة رحلة العطاء والتفوق وتشريف دولة الإمارات في المحافل الدولية.
واختتم مجلس الإدارة، الاجتماع باعتماد عدد من القرارات الداخلية، وبحث جوانب سير العمل في مختلف القطاعات.

