دي بروين يخضع لـ«عملية جراحية»

روما (أ ف ب)

خضع لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، اليوم، لجراحة في مدينة أنتويرب جراء تعرضه لإصابة في فخذه اليمنى، وفقاً لما أعلن نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأفاد النادي الجنوبي في بيان: «كما كان مخططاً، خضع كيفن دي بروين لعملية جراحية في أنتويرب بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن».

وتابع: «سارت العملية الجراحية بشكل مثالي وسيبدأ دي بروين المرحلة الأولى من رحلته بعد الجراحة في بلجيكا».

ولم يفصح نابولي حامل اللقب والمتصدر عن مدة غياب «مايسترو» خط الوسط عن الملاعب، ولكن المدير العام جابرييلي أوريالي أكد أن دي بروين سيغيب بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وأصيب دي بروين (34 عاماً) عند افتتاح التسجيل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 33 في الفوز على إنتر 3-1 خلال المرحلة الثامنة من الدوري.

وبمجرد تنفيذه ركلة الجزاء، تعرض لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق للاصابة، وغادر الملعب بمساعدة اثنين من الطاقم التدريبي لنابولي.

ومنذ وصوله بانتقال حُر إلى نابولي، سجل دي بروين 4 أهداف في ثماني مباريات في «سيري أ»، وقدّم تمريرتين حاسمتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه الصعب على ليتشي 1-0 الثلاثاء، يتقدم نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن روما.