«ذهبية» و«فضية» للإمارات في كأس العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

تواصلت منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، في نادي العين الفروسية والرماية والجولف، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، والمقامة بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 38 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون في 43 مسابقة متنوعة للفردي والفرق.

وحقق فريق الإمارات، المكون من سعيد البلوشي وعايشة المهيري وعايشة الشامسي، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق لمسابقة «البندقية 10 متر هوائي وضعية الواقف الفئة SH2 مختلط»، وحقق الفريق 1877.9 نقطة، وجاء في المركز الثاني، وحصد الميدالية الفضية، الفريق الصيني، محققاً 1866 نقطة، وفي المركز الثالث، والميدالية البرونزية للفريق التايلاندي، محققاً 1860 نقطة.

في المسابقة نفسها، حققت البطلة عائشة المهيري المركز الثاني، وحصدت الميدالية الفضية بتحقيق 252.2 نقطة، وحصل البطل البريطاني ريان كوكبيل على المركز الأول والميدالية الذهبية، بتحقيق 254.2 نقطة، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطل النيوزيلاندي مايكل جونسان، الذي حقق 230.9 نقطة.

وأكد أحمد عبد الله البلوشي، مدرب منتخب الرماية البارالمبية، أن منافسات كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تستضيفها مدينة العين، تشهد هذا العام مستوى فنياً رفيعاً ومنافسة قوية بين المنتخبات المشاركة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى التطور الكبير في أداء الفرق، لاسيما منتخبي تايلاند والهند اللذين أظهرا مستويات مميزة تعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة عالمياً.

وقال: «المنافسة هذا العام قوية وصعبة للغاية؛ نظراً للتطور الملحوظ في أداء المنتخبات المشاركة، وهو ما يمنح البطولة طابعاً خاصاً من الإثارة والندية. منتخبنا يشارك بعزيمة كبيرة وطموح عالٍ لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم دولة الإمارات، وبما يعكس الدعم الكبير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة وهيئة زايد لأصحاب الهمم».

وأوضح أن المنتخب الإماراتي يشارك في البطولة بسبعة لاعبين، يتقدمهم البطل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني، صاحب الإنجازات العالمية والأرقام القياسية المميزة، مؤكداً أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية ورغبة كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى في جميع الفئات.

وأضاف: «نطمح دائماً إلى أن نكون في القمة، كما علمتنا قيادتنا الرشيدة، فهدفنا ليس مجرد المشاركة، بل المنافسة على الألقاب ورفع علم الإمارات عالياً في كل المحافل الدولية. كما نعمل في الوقت ذاته على إعداد جيل جديد من الرماة الواعدين وإدخال وجوه ودماء جديدة إلى المنتخب لضمان استمرارية مسيرة النجاح والتميز في السنوات المقبلة».

واختتم أحمد عبد الله البلوشي، مدرب المنتخب تصريحه بالتأكيد على أن هذه البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة، وتعزز من جاهزيته للمنافسة على الألقاب العالمية، مشيداً بالروح القتالية والانضباط الكبير الذي يتمتع به لاعبو المنتخب.

في مسابقة «المسدس 10 متر هوائي وقوف الفئة SH1 مختلط»، سيطرت الهند على المراكز الثلاثة، بالميدالية الذهبية للبطل رودرانش خاندلوال، محققاً 353 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية للبطل سانديب كومار، محققاً 352 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطل أمير أحمد بهات محققاً 351 نقطة.

وأقيمت مسابقة «البندقية 10 متر هوائي وضعية الواقف مختلط للمكفوفين»، لكن لم يتم منح ميداليات أو تتويج الفائزين؛ نظراً لعدم وصول عدد الدول المشاركة إلى الحد القانوني، وفاز بالمركز الأول البطلة رافيشانكار فايشنفي من الهند محققة 549.1 نقطة، والمركز الثاني البطل مارتن أداميك من سلوفاكيا محققاً 530.5 نقطة، والمركز الثالث البطل شوبا تشوبي من الهند بمجموع نفاط 521.1 نقطة

من ناحية أخرى، عقد بمقر إقامة المنافسات بنادي العين للفروسية والرماية الجولف الاجتماع الفني للفرق واللاعبين الخاص بمسابقة رماية الأطباق من الحفرة لأصحاب الهمم «الشوزن»، بحضور رئيس لجنة الحكام، حيث تم شرح التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالمسابقة، والتأكيد على اعتماد وتطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

وجرى، خلال الاجتماع، عرض كافة التعليمات الخاصة بسير المسابقات، وتوقيت انطلاق كل مسابقة على مدار أيام المنافسات وتعليمات الدخول إلى الميدان قبل انطلاق كل مسابقة، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات، والتحذير من إمكانية الاستبعاد في حال خرق قواعد البطولة، إضافة إلى إطلاع الوفود على الجوانب التنظيمية، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، وتم التأكيد على ضرورة التزام اللاعبين بتوقيتات جدول المسابقات لكل فئة وانطلاقتها حرصاً على عدم استبعاد أي لاعب.